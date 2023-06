“TI STRONCHI DI CANNE, TI IMPASTICCHI O SNIFFI? TOLLERANZA ZERO, VIA LA PATENTE” – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA AL TESTO DI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA FIRMATO SALVINI – SARÀ PUNIBILE, A PRESCINDERE DALLO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA, GUIDARE AVENDO ASSUNTO DROGHE, E LA POSITIVITÀ AL TEST RAPIDO FARÀ SCATTARE IMMEDIATAMENTE IL RITIRO DELLA PATENTE PER TRE ANNI – NUOVI LIMITI DI GUIDA PER I NEOPATENTATI E OBBLIGO DI CASCO IN MONOPATTINO

Passo avanti per la sicurezza stradale o ennesima velleità di inizio legislatura? È presto per dirlo: dal Consiglio dei ministri di ieri, dopo mesi di annunci, è uscito un testo che, stando all’ordine del giorno, è stato sottoposto solo a un esame preliminare.

Un disegno di legge che modifica il Codice della strada attuale soprattutto su alcol, droga, controlli automatici, monopattini, mobilità ciclabile e auto guidabili dai neopatentati, con non pochi inasprimenti (anche sui cellulari, in parte) e qualche allentamento (per esempio, sulle sanzioni seriali o legate alle Ztl). Il Ddl dà poi al Governo la delega per una riforma complessiva.

codice della strada

Alcol e droga

Le novità maggiori del testo di partenza trapelato sinora sono qui. Per chi verrà colto a guidare con tasso alcolemico superiore a 0,8 (il massimo consentito è 0,5), alle sanzioni attuali si aggiungerebbero l’obbligo di rispettare l’alcol zero (previsto dal 2010 solo per neopatentati e conducenti professionali) e di installare (per almeno due anni) l’alcolock (si veda la prima scheda a destra).

codice strada smartphone alla guida

Sulla droga verrebbe rimossa la garanzia che finora ha reso poco frequenti i controlli: per essere condannati basterebbe risultare positivi a un test (cosa possibile anche a distanza di giorni dall’assunzione della sostanza), mentre attualmente occorre dimostrare anche che il conducente è sotto effetto (che può invece cessare nel giro di ore). E per restare appiedati basterebbe anche l’esito di un test rapido preliminare, in attesa che venga confermato. […]

Neopatentati

Il divieto di guidare autoveicoli di potenza non bassa verrebbe esteso a tre anni anziché uno. Inducendo di fatto molte famiglie ad acquistare vetture apposta per i figli. Ma resterebbe la possibilità di evitare i limiti di potenza se a fianco ci fosse un titolare (con meno di 65 anni di età) di patente ultracedennale o di categoria superiore.

codice strada scooter 125

Cellulari

Tra le infrazioni da sospensione breve ci sarebbe pure la guida con cellulare. Quindi l’ultradecennale promessa di sospendere la patente anche ai non recidivi si realizzerebbe solo per i non molti che hanno meno di 20 punti.

