“TI UCCIDERÒ A MENO CHE TU NON UCCIDA PRIMA ME” - È MISTERO SUL POST CONTTO IL PADRE PUBBLICATO E POI CANCELLATO DA MARI OSAKA, SORELLA DELLA TENNISTA NAOMI, EX NUMERO UNO DEL MONDO - NEL MESSAGGIO POSTATO SUI SOCIAL LANCIAVA ACCUSE PESANTISSIME AL GENITORE: “HAI ABUSATO DI ME FIN DA QUANDO ERO GIOVANE E CONTINUI A MOLESTARE MIA MADRE. SEI UN CODARDO CHE SI NASCONDE DIETRO LA SUA CAPACITÀ FISICA DI PICCHIARMI...”

Estratto dell'articolo di Marco Calabresi per www.corriere.it

mari osaka col padre leonard francois 2

Un post prima pubblicato, poi cancellato, ma tanto è bastato per fare uno screen e renderlo virale sui social. Protagonista Mari Osaka, sorella maggiore di Naomi, ex numero 1 del mondo e tornata in campo in questi giorni a Brisbane dopo oltre un anno di assenza per maternità. Accuse pesantissime, quelle di Mari Osaka, che in carriera è stata numero 280 del ranking WTA, nei confronti del padre, Leonard François, che è anche l'ex allenatore di Naomi, di abusi e molestie emotive.

mari osaka col padre leonard francois 3

«Voglio che tu sappia quanto sono delusa e disgustata da te, come padre e come essere umano in generale — si legge nel post poi "sparito" dai social, insieme al resto dell'account che a oggi, venerdì 5 gennaio, risulta irraggiungibile —. Hai fallito in ogni modo immaginabile. Hai abusato di me fin da quando ero giovane e continui a molestare mia madre. Continui ad abusare emotivamente di lei e a sconfinare nella nostra casa quando hai la tua. Lo sto rendendo pubblico perché sei un codardo che si nasconde dietro la sua capacità fisica di picchiarmi e il nostro rifiuto di chiamare la polizia per te.

mari osaka col padre leonard francois 1

Questo è tutto, ho davvero chiuso con te e la prossima volta che vedrò la tua faccia chiamo la polizia. Considerala una minaccia. Il modo in cui hai ferito me e la nostra famiglia, onestamente, non me ne pentirò se ti uccideranno, quindi sì, torna a casa e minaccia di picchiarmi di nuovo. Ti ucciderò a meno che tu non uccida prima me portando una pistola, da codardo quale sei. Quindi vai avanti, vediamo che tipo di uomo sei veramente anche se so già dalla nascita che sono la figlia del diavolo».

[...]

mari e naomi osaka 2 mari e naomi osaka 1 naomi osaka ftx mari e naomi osaka 3