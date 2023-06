IL “TIMES” SPIEGA IL FALLIMENTO DI HARRY E MEGHAN NEGLI STATI UNITI: “LUI NON HA NULLA DA DIRE E NESSUNO È INTERESSATO A QUELLO CHE DICE LEI” - IL PROGETTO DI LEI ERA QUELLO DI LUCRARE SULL’AURA REALE E TRASFORMARSI IN CELEBRITY MA, ESAURITE LE SVELENATE SULLA CORONA, I DUE NON SANNO FARE NULLA – SE A MEGHAN RIMANE IL PROGETTO DI FARE LA FERRAGNI DI SERIE B, PER HARRY LA RICOLLOCAZIONE APPARE PIÙ DIFFICILE: POTREBBE DECIDERE DI TORNARE IN GRAN BRETAGNA, MA A PALAZZO NESSUNO HA…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippoliti per il “Corriere della Sera”

[…] il docu-reality Harry e Meghan, sulla loro storia personale, era stato un successo: ma forse è proprio questo il problema, perché la coppia sembra aver raschiato il fondo del barile con le sue rivelazioni sulla famiglia reale e appare in difficoltà a produrre contenuti che vadano al di là delle loro esperienze private.

Come ha scritto il Times , la realtà è che Harry non ha nulla da dire e che nessuno è interessato a quello che dice Meghan.

In altre parole, la carriera americana dei duchi di Sussex sembra essere già arrivata al capolinea. Il progetto di lei era quello di lucrare sull’aura reale e trasformarsi in celebrity d’Oltreoceano: ma risulta difficile prendere un principe inglese e riciclarlo in una star di Hollywood. Anche perché le vere star stanno cominciando a prendere le distanze: Meghan aveva scritto una lettera di suo pugno a Taylor Swift per chiederle di partecipare al suo podcast, ma la cantante ha fatto rispondere tramite una assistente di non essere interessata.

Così i Sussex non erano stati invitati al sessantesimo compleanno di Barack Obama e allo stesso modo sono rimasti fuori dalla serata degli Oscar e dal matrimonio del figlio dei Beckham. Pare che non li invitino più neppure alle feste nelle ville, anche perché c’è il timore che poi vadano a raccontare tutto in qualche intervista. A Meghan resta sempre la strada del suo blog di lifestyle , «The Tig» (insomma, fare la Ferragni di serie B): ma che ne sarà di Harry? Lui rimane il figlio del re e il fratello del futuro re: il richiamo di casa potrebbe rivelarsi più forte delle sirene americane.

Ma da Londra sussurrano che a Palazzo non abbiano nessuna fretta di avviare una riconciliazione: è vero che Carlo, come ogni padre, è rattristato dalla «ribellione» del figlio, ma ora che è re deve mantenere un atteggiamento di sovrano distacco. E inoltre, ogni mossa in direzione dei Sussex dovrebbe avere l’approvazione di William, che pure mostra di essere sempre più concentrato nel suo ruolo e intento a evitare distrazioni.

Né gioca a favore di Harry e Meghan la loro crescente impopolarità in Gran Bretagna: ormai il 68% dei sudditi ha un’opinione negativa dell’ex attrice e pure il principe non se la cava molto meglio. Al contrario, il gradimento della monarchia ha visto un netto miglioramento dopo l’incoronazione. L’esilio dei Sussex non potrebbe essere più gramo.

