“TONINO LAMBORGHINI SAPEVA DI ESSERE IL PADRE DI FLAVIA” – I VERBALI PRODOTTI DAI LEGALI DI FLAVIA BORZONE E DELLA MADRE ROSALBA COLOSIMO, A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE - SONO ACCUSATE DAL PATRON DELLA CASA AUTOMOBILISTICA DI AVER RIVELATO DURANTE UNA TRASMISSIONE TV CHE LA RAGAZZA ERA IL FRUTTO DI UNA RELAZIONE TRA LA COLOSIMO E LAMBORGHINI, AVUTA 35 ANNI FA - DEPOSITATE ALCUNE TESTIMONIANZE A FAVORE DELLA PRESUNTA SORELLA DI ELETTRA – I LEGALI DELLE DUE DONNE HANNO CHIESTO L’ACQUISIZIONE DEL DNA GIÀ IN POSSESSO DELLA GIUSTIZIA PERCHÉ…

Ora ci sono anche delle testimonianze, depositate durante l’udienza del 6 maggio, dalle quale si evince che “Tonino Lamborghini era consapevole di essere il padre di Flavia Borzone e che addirittura in passato abbia detto che non l’avrebbe mai riconosciuta come figlia, ma che se ne sarebbe occupato sostenendola economicamente”.

Il contenuto dei verbali, acquisiti formalmente dalla giudice Anna Fiocchi, è stato reso noto dai legali di Borzone e della madre Rosalba Colosimo (gli avvocati Sergio Culiersi, Carlo Zauli e Gian Maria Romanello), entrambe accusate dal patron della casa del Toro di diffamazione per aver rivelato durante una trasmissione televisiva che la ragazza era il frutto di una relazione tra la Colosimo e Lamborghini, avuta 35 anni fa.

Una prova, ovviamente tutta da valutare, ma che fa il paio con il test del Dna, acquisito illegittimamente perché a sua insaputa, preso da un bicchiere usato da Elettra Lamborghini da alcuni investigatori privati. Un test, dicono sempre i legali, il cui esito “è inconfutabile” e dal quale si evince che “Elettra Lamborghini è la sorella unilaterale di Flavia”.

Già nelle scorse udienze il legale di Lamborghini, il professore Mauro Bernardini, ha spiegato: “Questa notizia si è diffusa in mezzo mondo, dal Brasile alla Russia, il che ha ovviamente contrariato il dottor Lamborghini. Quello che è certo è che c’è un giudizio penale, a Bologna, dove le due donne sono imputate per diffamazione. E in questo giudizio penale, alla fine dell’udienza, la giudice ha letto un’ordinanza depositata agli atti, in cui dice che in un giudizio penale, che non riguarda direttamente l’accertamento della paternità, non si possano effettuare prove del Dna, che invece si fanno nei processi civili”.

Durante l’udienza sempre i legali delle due donne hanno chiesto l’acquisizione del Dna già in possesso della giustizia perché estratto dalle spoglie di Ferruccio, padre di Tonino, per una causa che si è svolta intorno al 2010.

