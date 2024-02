“TORNARE A SANREMO COME CONCORRENTE? MI PIACEREBBE, MA CI VORREI ANCHE DE GREGORI E VASCO” – EROS RAMAZZOTTI VA ALL’ARISTON PER CELEBRARE I 40 ANNI DI “TERRA PROMESSA”: “NON CI CREDEVAMO, NON AVEVAMO PRENOTATO L’ALBERGO PER LA FINALE. ERO TIMIDO, UN RAGAZZO CON LA FACCIA DA BORGATARO CHE VOLEVA SPACCARE TUTTO” – POI LA STRIGLIATA AI TRAPPER: “NON C’È RISPETTO PER LE DONNE. DOPO IL LOCKDOWN SI È ACCENTUATA LA FOLLIA. MA COME FAI A TOGLIERE DALLA TESTA DEI RAGAZZI CERTE IDEE SE ASCOLTI QUEI BRANI...” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Laffranchi per www.corriere.it

Quel ragazzino adesso suona sui palchi di tutto il mondo e ha venduto 70 milioni di dischi. Quel ragazzino adesso è anche nonno. Ma allora, il 3 febbraio 1984, quando Eros Ramazzotti salì per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo per cantare «Terra promessa», era solo un ventenne timido, in giubbotto, t-shirt scura e riccioli malandrini, col sogno della musica. Per celebrare il compleanno tondo ieri sono apparsi cartelloni digitali a Roma, Milano, New York, Citta del Messico, Medellin, Madrid, Varsavia e Monaco di Baviera e giovedì sarà ospite di Amadeus all’Ariston. […]

Nella serata successiva Pippo Baudo la proclamò vincitore: lei rispondeva a monosillabi...

«Se avessi potuto sarei sparito... Eros Potter. Oggi a 18 anni vedo che i cantanti vanno sul palco e fanno le capriole, sono già pronti».

Come nasce questa celebrazione all’Ariston?

«Come la risposta naturale, dovuta e doverosa all’invito di Amadeus. Anche se non vendo più i dischi che vendevo in passato, sento una bella curiosità attorno. È bello, non è facile restare nelle testa della gente. E questo è il mio modo per dire “sono ancora qui” e per ringraziare tutti. Artisticamente sono nato su quel palco e festeggerò cantando “Terra promessa” e basta: Sanremo è il Festival dei cantanti in gara».

Ci tornerebbe?

«Mi piacerebbe, ma ci vorrei anche De Gregori, Vasco e gli altri che hanno fatto la storia della musica italiana».

Dice che non vende più dischi come allora, ma perché farli? Nei concerti la gente vuole ascoltare i classici.

«È l’istinto di chi scrive canzoni. Ovunque vada ci deve essere uno studio di registrazione: ne ho costruito uno anche nella casa che ho preso in Messico. Lo zoccolo duro dei fan apprezza, invece in quel vortice di musica che ci investe ogni giorno qualcosa si perde. C’è troppa musica, anche inutile, e anche tanta con testi negativi».

Che ne pensa delle rime machiste e violente di molti trapper?

«Non c’è rispetto per le donne. Dopo il lockdown si è accentuata la follia, in particolare quella degli uomini. Ma come fai a tirare fuori dalla testa dei ragazzi certe idee se ascoltano quei brani?».

Torniamo al passato. Come ci arrivò a Sanremo?

«Con una Renault 5 e sotto una neve di 2 metri: imparai a guidare più che a cantare... Gianni Ravera, il patron del Festival, mi aveva notato a un’audizione: lo avevano colpito la mia voce — ha fatto scuola ma senza una molletta sul naso è difficile imitarmi — e la faccia da borgataro che vuole spaccare tutto».

A ottobre ha compiuto 60 anni: ha accusato il colpo?

«(ride) Ho qualche dolorino in più, ma ho la voglia di vivere di un ventenne».

E la botta psicologica del diventare nonno?

«Sì, ma è un’esperienza fantastica. Gli ho già regalato una chitarra. Una vera. Anche se so che la scasserà subito, mi piace l’idea che scopra gli strumenti».

