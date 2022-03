“TORNERAI PRESTO A STARE BENE” – CHIARA FERRAGNI POSTA UN MESSAGGIO DI SUPPORTO AL MARITO FEDEZ DOPO L’ANNUNCIO DELLA MALATTIA. UN POST SU INSTAGRAM CORREDATO DI FOTO CON IL PICCOLO LEO PRIMA DI SPARIRE DAI SOCIAL – DOPO IL VIDEO DEL RAPPER SI SONO SPRECATI I MESSAGGI DI SOSTEGNO ANCHE DEGLI ACERRIMI NEMICI. PRIMO FRA TUTTI MATTEO SALVINI CHE SI LEVA L’ELMETTO: “POSSIAMO ANCHE AVER DISCUSSO IN PASSATO, MA OGGI QUESTO NON CONTA NIENTE. FORZA RAGAZZO!” - VIDEO

1. FEDEZ IN LACRIME SUI SOCIAL: «HO UN PROBLEMA DI SALUTE»

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

il post di chiara ferragni per fedez

[…] Non è la prima volta che Fedez racconta i suoi problemi di salute. Tre anni fa aveva rivelato che gli avevano trovato «una demielinizzazione» che in alcuni casi può far sviluppare la sclerosi multipla. «Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata - aveva spiegato -. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi». Fedez aveva raccontato come quella diagnosi fosse stata anche «il motivo per iniziare un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie. Ad oggi, se dovesse accedermi questa cosa - e significa che, in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l'uso della gamba, per dire -, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto? Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di cazzate, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano».

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 9

2. LE LACRIME SOCIAL DI FEDEZ: HO UN PROBLEMA DI SALUTE

Mattia Marzi per “il Messaggero”

«Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna con un grande tempismo. Dovrò fare un percorso importante che mi sento anche di voler raccontare. Ma non ora, non in questo momento: ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli»: così Fedez, con gli occhi gonfi di lacrime, ieri ha interrotto il lungo silenzio social nel quale si era rintanato negli scorsi giorni e ha annunciato ai suoi 13,4 milioni di follower su Instagram la sua malattia.

LA PATOLOGIA

il tweet di matteo salvini a sostegno di fedez

Il popolare 32enne rapper milanese non ha parlato dettagliatamente della patologia che gli è stata diagnosticata che rimane avvolta da un velo di mistero: non ne ha fatto neppure il nome ma ha spiegato che dovrà seguire un percorso terapeutico per curare il male: «Quando l'ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto ha detto Fedez nella serie di storie che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale è una cosa che sicuramente mi sento di fare quella di raccontare, in futuro, questa mia nuova avventura. Perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che magari non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti, come la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirle un senso che ora ovviamente non riesco a dare».

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 5

L'ANNUNCIO

L'annuncio è arrivato proprio mentre rimbalzavano in rete le ennesime indiscrezioni relative ad una presunta crisi tra il rapper vero nome Federico Leonardo Lucia e la moglie Chiara Ferragni, emerse proprio a causa del silenzio su Instagram della coppia, sempre molto presente sui social tra post, storie e quant' altro, e di un presunto avvicinamento tra l'influencer e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

fedez ferragni

Contemporaneamente alle storie di Fedez, sua moglie ha pubblicato sul suo profilo seguito da 26,5 milioni di follower in tutto il mondo una foto in compagnia del rapper e del figlio Leone (il primogenito della coppia, nato nel 2018 il 23 marzo dell'anno scorso è invece nata la secondogenita Vittoria), chiedendo ai fan di supportare il marito: «L'amore della mia vita ha bisogno di un supporto extra in questi giorni. Ti amiamo più di ogni altra cosa, amore mio. Tornerai presto a stare bene».

PERSONAGGIO TV

Nel 2019 Fedez, sette album all'attivo (l'ultimo, Disumano, è uscito lo scorso novembre e si è aggiudicato un Disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute), diventato negli anni anche un personaggio tv (dopo aver fatto il giudice ad X Factor, l'anno scorso ha esordito come conduttore con LOL Chi ride è fuori su Amazon Prime, di cui è appena stata pubblicata la seconda stagione, registrata la scorsa estate), raccontò di essere a rischio di ammalarsi di sclerosi multipla e di averlo scoperto dopo una risonanza magnetica che evidenziò un'infiammazione del sistema nervoso centrale detta demielinizzazione.

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 13

La malattia di cui ha parlato ieri nelle sue storie Instagram non avrebbe però a che fare con quella patologia: «Faccio questo video credo un po' per esorcizzare, per cercare di tirare fuori un po' di cose nella speranza che possa far bene anche a me. Non sono abbastanza lucido per andare oltre ha fatto sapere Fedez su Instagram sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato».

UN SORRISO

Il rapper-imprenditore non è riuscito a trattenere le lacrime, nelle sue storie: «Mi rendo conto che in questi anni è come se io avessi avuto, in questa modalità di comunicazione, una sorta di album di ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell'importanza di essere riuscito, magari, a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio a qualcuno che stava affrontando un momento difficile ha detto, rivolgendosi ai suoi follower quell'album condiviso in questo momento servirà per strappare un sorriso a me». L'annuncio ha fatto schizzare il nome di Fedez in cima alle tendenze di Twitter.

fedez lol 2

Supporto e solidarietà social, tra mi piace e post, da tutto il mondo dello spettacolo italiano, da Mara Venier (Un abbraccio speciale con tutto il mio affetto a Fedez) ad Antonella Clerici, passando per Emma (Tanta forza e tanto coraggio), Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (Forza!!!), Levante, l'attrice Matilde Gioli e Matteo Salvini (In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!). Nonostante tutto, il rapper ha chiuso la serie di video con un pizzico di ottimismo: «Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni».

fedez in lacrime racconta di avere una malattia 7 fedez the ferragnez la serie. fedez chiara ferragni chiara ferragni fedez fedez chiara ferragni 18 the ferragnez la serie 1 ferragni fedez fedez in lacrime racconta di avere una malattia 8 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 6 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 18 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 10 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 4 fedez in lacrime racconta di avere una malattia 11 FEDEZ CHIARA FERRAGNI fedez lgtb fedez in lacrime racconta di avere una malattia 3