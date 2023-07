“TORNERÒ E CERCHERÒ OGNUNO DI VOI” – IGOR “IL RUSSO”, OVVERO NORBERT FEHER, IL KILLER SERBO CHE STA SCONTANDO L'ERGASTOLO PER L'OMICIDIO DI DAVIDE FABBRI E VALERIO VERRI A BUDRIO NEL 2017, È STATO CONDANNATO AD ALTRI 4 ANNI DI CARCERE PER AVER AGGREDITO CINQUE POLIZIOTTI CON DELLE PIASTRELLE NEL CARCERE SPAGNOLO DI DUENAS NEL 2021 – NELLA SUA CELLA È STATO TROVATO UN MESSAGGIO DI MINACCE: “IL TEMPO È SOLO UNA FINESTRA, LA MORTE È SOLO UNA PORTA. TORNERÒ…” (SI TRATTA IN REALTÀ DI UNA CITAZIONE DA “GHOSTBUSTER II”) – VIDEO

Nuova condanna a quattro anni di reclusione per violenza in carcere per Igor “il russo”. Norbert Feher, il killer di origine serba che ha ucciso nel 2017 Davide Fabbri e Valerio Verri, è detenuto dal dicembre del 2017 in Spagna, dove stava già scontando un ergastolo con possibilità di libertà anticipata non prima di 30 anni […] e due condanne di 25 anni per l’uccisione di un agricoltore e due membri della guardia civile, oltre a una pena di 21 anni per aver sparato ad altre due persone, tentando di ucciderle.

Nel 2021, Igor ha aggredito con delle piastrelle cinque funzionari del carcere di Dueñas, luogo nel quale era stato trasferito dopo aver minacciato un poliziotto nel carcere di Zuera, facendosi trovare dai poliziotti che dovevano prelevarlo per l’udienza con un’armatura artigianale composta da felpe, riviste e altri vestiti.

All’interno della cella del carcere di Dueñas in cui Igor era rinchiuso e nella quale aveva affilato la piastrella usata per l’aggressione, i poliziotti hanno recuperato appunti inquietanti del killer serbo. Nel primo foglio, era scritta in spagnolo la frase “prima parte completata”, in un secondo foglio è stata trovata una sorta di codice binario, mentre nel terzo, un messaggio inquietante, scritto in italiano: «Il tempo è solo una finestra, la morte è solo una porta. Tornerò e cercherò ognuno di voi».

La frase è molto simile a una citazione tratta dal film Ghostbusters II, pronunciata dallo spirito di Vigo il Carpatico, tiranno della Carpazia del XVI secolo inventato dagli sceneggiatori della pellicola e ispirato a Vlad l'Impalatore. […]

