“TORNO A VIVERE DOPO OLTRE 100 GIORNI DI BATTAGLIA CONTRO LA LYME” – BELLA HAHID HA CONDIVISO SU INSTAGRAM UNA SERIE DI SCATTI PER RACCONTARE I MESI DIFFICILI DI CURE CONTRO LA MALATTIA DI CUI SOFFRE DAL 2012: "ORA STO BENE E NON DOVETE PREOCCUPARVI. NON CAMBIEREI NULLA PER NIENTE AL MONDO. SE DOVESSI AFFRONTARE DI NUOVO TUTTO QUESTO, PER ARRIVARE QUI, FINALMENTE IN SALUTE, RIFAREI TUTTO…”

Bella Hadid racconta per immagini la malattia di Lyme di cui soffre, così come la madre Yolanda e il fratello Anwar, e in un lungo post annuncia: "Adesso finalmente sto bene […] Tornerò quando sarò pronta".

Il disturbo di origine batterica, di cui soffrono anche altri vip come Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello (ora guarita), le fu diagnosticato nel 2012.

Tra i sintomi con cui Bella è stata costretta a convivere ci sono tachicardia, sbalzi d'umore, sudore, nausea, dolori articolari, difficoltà respiratorie, insonnia, mal di testa, ansia e confusione. "Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni", ha spiegato la top anni fa rivelando di soffrire della malattia di Lyme.

Nel post la ventiseienne ringrazia tutti coloro che l'hanno assistita in questi anni, ma soprattutto la madre […]

Bella si mostra grata e orgogliosa di essere diventata quella che è ora e di non aver mollato: "La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta e di non aver rinunciato a sé stessa. (...) Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo mentre cercavo di rendere orgogliosa me stessa, la mia famiglia e le persone che mi sostengono, mi ha messo a dura prova in modi che non riesco davvero a spiegare. Essere così triste e malata con tutte le benedizioni/privilegi/opportunità/amore intorno a me è stata probabilmente l'esperienza più confusa di sempre".

Poi rassicura tutti dicendo: "Ora sto bene e non dovete preoccuparvi e non cambierei nulla per niente al mondo. Se dovessi affrontare di nuovo tutto questo, per arrivare qui, al momento esatto in cui mi trovo adesso, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto di nuovo. Mi ha reso quello che sono oggi".

Poi si rivolge a tutti coloro che stanno soffrendo e lottando contro una malattia: "L'universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma voglio rassicurarvi che se lotterete, migliorerà. Lo prometto. Fate un passo indietro, siate forti, abbiate fede nel vostro cammino, nella vostra verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi".

Bella conclude dicendosi grata di quanto ha vissuto: "Ho così tanta gratitudine e prospettive sulla vita, questi oltre 100 giorni di Lyme, malattia cronica, trattamento delle co-infezioni, quasi 15 anni di sofferenza invisibile... ne è valsa la pena se sono in grado, a Dio piacendo, di avere una vita di diffondere amore, di essere veramente me stessa, per la prima volta in assoluto".

E spiegando di aver voluto scegliere "le immagini più positive che poteva" del suo lungo percorso di cura e guarigione: "perché per quanto dolorosa fosse questa esperienza, il risultato è che è stata l'esperienza più illuminante della mia vita piena di nuovi amici, nuove visioni e un nuovo cervello".

