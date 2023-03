22 mar 2023 12:26

“I TRAFFICANTI HANNO VISTO CHE ERO VIVO E HANNO INCASSATO I SOLDI” – UN 29ENNE AFGHANO, SOPRAVVISSUTO AL NAUFRAGIO DI CUTRO, HA RACCONTATO AI GIUDICI IL METODO DI PAGAMENTO PER LA TRAVERSATA DALLA TURCHIA ALL'ITALIA: “L’ACCORDO ERA PER 8.300 EURO, LASCIATI A GARANZIA IN UNA AGENZIA HAWALA DI KABUL. SE FOSSIMO ARRIVATI A DESTINAZIONE, I TRAFFICANTI LI AVREBBERO RICEVUTI CON UN’OPERAZIONE DI MONEY TRANSFER...” – L'AVVOCATO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME: “È STATO UN MACABRO GIOCO A PREMI, CHI NON CE L'HA FATTA…”