“UN TRATTAMENTO DISUMANO CHE RIEMPIE L’ITALIA DI VERGOGNA” - VITTORIO FELTRI HA UN IMPROVVISO ECCESSO DI UMANITÀ E SI INDIGNA PER IL GIOVANE AMERICANO BENDATO: “FA VENIRE I BRIVIDI, INORRIDISCE. NON IMMAGINAVAMO CHE LE FORZE DELL'ORDINE ARRIVASSERO A TANTO, NE SIAMO DISGUSTATI E PRETENDIAMO DI SAPERE COME SIA STATO POSSIBILE CHE CIÒ SIA ACCADUTO...”

Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

vittorio feltri fuma una sigaretta 2

Il nostro eccellente Renato Farina si occupa oggi delle conseguenze nefaste del trattamento che i carabinieri hanno riservato a uno dei ragazzi arrestati per l' assassinio del vicebrigadiere, avvenuto a Roma tra giovedì e venerdì scorsi. Un trattamento disumano che riempie l' Italia di vergogna. Non solo perché il giovane americano non è quello che ha accoltellato il sottufficiale, ma anche perché in un Paese minimamente civile i fermati, gli arrestati e gli imputati meritano il rispetto a cui qualsiasi individuo ha diritto.

Gabriel Christian Natale Hjorth

La fotografia del diciottenne con gli occhi bendati e ammanettato, seduto davanti ai militari che lo interrogano, fa venire i brividi, inorridisce. Non immaginavamo che le forze dell' ordine arrivassero a tanto, ne siamo disgustati e pretendiamo di sapere come sia stato possibile che ciò sia accaduto all' interno di una caserma dell' arma fedele nei secoli.

Che senso ha abbassarsi a livello di vendicatori della notte per ottenere delle risposte da un soggetto ormai assicurato alla giustizia e del quale si conosce già quanto ha commesso? Che bisogno c' era di allestire uno spettacolo rivoltante come quello documentato da uno scatto sul cellulare di qualche bullo in divisa? Non siamo in grado di comprendere a chi e per quale motivo sia venuto in mente di esibire gratuita crudeltà.

Ci auguriamo che lo sgradevole episodio sia adeguatamente punito nonché spiegato in ogni dettaglio.

GABE NATALE

Qui non è in discussione la necessità di condannare in modo appropriato coloro che hanno commesso il grave delitto, ovvio che si debba proseguire implacabilmente in base alla legge, ma quest' ultima non comprende la tortura. Ci saranno una inchiesta e un processo regolare, e questo è fuori dubbio oltre che indispensabile. Ma da qui a sopportare che i militari si abbandonino a violenze intollerabili, ce ne corre.

GABE NATALE

Teniamo infine in considerazione che la notizia del bendaggio assurdo dello statunitense a opera dei carabinieri non resterà riservata, filtrerà ovunque, arriverà in America e noi rimedieremo un' altra gigantesca e pessima figura, dopo quella relativa ad Amanda Knox. Figura da telebani.