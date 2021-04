“TROPPO SESSO. NON RIESCO A MUOVERMI” – ANDREA ZELLETTA STA ANCORA RECUPERANDO I SEI MESI DI ASTINENZA FORZATA NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO”: LO RIVELA LA FIDANZATA NATALIA CHE SI PRESENTA “INCRICCATA” E DOLORANTE IN UN VIDEO, SPUTTANANDO LA SUA VITA SESSUALE SUI SOCIAL – “ANDREUCCIO SI È DATO PROPRIO DA FARE IN QUESTI DUE GIORNI…”

Da "www.leggo.it"

andrea zelletta natalia paragoni 6

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni dolorante: «Troppo sesso, si è dato da fare. Mio padre non lo deve sapere». «Il mio Andreuccio si è dato da fare, tutta colpa sua»: si lascia scappare nelle storie di Instagram Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip. Sembra che il weekend sia stato troppo focoso e la bella Natalia ne ha riportato le conseguenze.

Troppo sesso con Andrea Zelletta, Natalia Paragoni dolorante

Ai followers si è mostrata con un cerotto caldo per i dolori muscolari e ha confessato le cause del suo essere rimasta 'incriccata'. «Questa parte qua non riesco a muoverla, riesco solo ad alzarla leggermente. Infatti sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi particolari. Io soffro un po’ di cifosi, scoliosi e poi quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro la cervicale e soprattutto anche le spalle», ha spiegato sui social

andrea zelletta natalia paragoni 4

Poi la 23enne lombarda ha ammesso: «Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua, no, dai, la colpa è a metà. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…»

In una storia successiva ha poi aggiunto di voler bloccare il padre su Instagram per evitare che guardi queste storie. «Per lui sono sempre una bambina, non voglio che le veda. Ora lo blocco». Natalia Paragoni ha incontrato Zelletta a 'Uomini e Donne'. Il feeling sotto ogni punto di vista è ormai palese.

andrea zelletta natalia paragoni 5 andrea zelletta natalia paragoni 8 andrea zelletta natalia paragoni 10 andrea zelletta natalia paragoni 1 il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 3 andrea zelletta natalia paragoni 2 andrea zelletta natalia paragoni 3 andrea zelletta natalia paragoni 11 il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 1 il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 2 andrea zelletta natalia paragoni 7 andrea zelletta andrea zelletta andrea zelletta natalia paragoni 9