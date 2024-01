sarah ransome 1

1. EPSTEIN FILES, LA RIVELAZIONE DI UNA VITTIMA "VIDEO HARD DI TRUMP, CLINTON E ANDREA"

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

Dei nomi che compaiono tra i soggetti ripresi nei video a luci rosse in possesso di Jeffrey Epstein è quello di Donald Trump a fare più rumore. Non solo perché tutto ciò che riguarda il tycoon viene amplificato dalla grancassa mediatica […]. Ma anche perché la vicenda arriva a una manciata di giorni dall'inizio delle presidenziali Usa 2024 con le primarie repubblicane in Iowa che Trump vuole blindare per agevolare la sua cavalcata verso la nomination.

[…] Epstein sarebbe stato in possesso di registrazioni video di rapporti sessuali tra una donna e alcuni suoi amici di alto profilo, tra cui Trump, appunto, ma anche Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson.

LE MAIL DI SARAH RANSOME SU TRUMP CHE SUCCHIA I CAPEZZOLI

La rivelazione giunge con la pubblicazione dell'ultima tranche di documenti legati alle inchieste sul finanziere 66enne […] trovato morto il 10 agosto 2019 dopo essersi presumibilmente impiccato nella cella del Metropolitan Correctional Center di Manhattan […].

Le carte svelano le dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle sue accusatrici, secondo la quale Trump avrebbe avuto «relazioni sessuali» con una delle sue amiche nell'abitazione del finanziere a New York «in occasioni regolari».

In una serie di e-mail del 2016, la donna afferma anche di avere copie delle registrazioni a luci rosse fatte da Epstein all'insaputa di alcuni vip che frequentava, tra cui appunto il tycoon, l'ex presidente americano Clinton e il fratello di re Carlo. L'amica scrive in uno dei messaggi, «mi confidò la sua casuale "amicizia" con Donald. Trump aveva un debole per la ragazza e lei mi ha raccontato di come continuava a dire quanto gli piacessero i suoi "capezzoli sodi"». «So anche che aveva regolarmente rapporti sessuali con Trump nella villa di Jeffrey a New York», prosegue.

[…] Se il racconto fosse fondato, troverebbe riscontro quanto rivelato da un precedente faldone di documenti sugli obiettivi reali del traffico di adolescenti orchestrato dal finanziere insieme alla compagna: offrire minorenni a «numerosi eminenti politici americani, manager, capitani d'industria, presidenti stranieri, un noto primo ministro e altri leader mondiali», allo scopo di «ingraziarseli» per la sua attività finanziaria ma anche «per ottenere potenziali informazioni ricattatorie». Come? Facendosi raccontare dall'adolescente i dettagli degli incontri sessuali, oppure filmandoli, come sostiene Ransome.

LE MAIL DI SARAH RANSOME SUI RAPPORTI SESSUALI DELL'AMICA CON CLINTON, TRUMP E PRINCIPE ANDREA

I 17 documenti diffusi ieri […] si aggiungono alla montagna di informazioni emerse negli ultimi giorni sulla rete di ricchi e potenti di Epstein. Tra loro il principe Andrea, che «trascorse settimane» nella sua villa a Palm Beach, in Florida, dove il reale caduto in disgrazia avrebbe ricevuto massaggi «quotidiani».

Una ragazza, identificata solo come Jane Doe 3, ha anche accusato il Duca di York di aver preso parte ad un'«orgia» con ragazze minorenni durante uno dei suoi soggiorni nell'isola privata di Epstein ai Caraibi, quella che poi si è rivelata essere per molte ragazze la prigione dorata di St. James.

2. DONALD TRUMP NOMINATO NEGLI ULTIMI DOCUMENTI SU EPSTEIN: SARAH RANSOME HA DETTO CHE HA FATTO SESSO CON "MOLTE RAGAZZE"

Traduzione dell’articolo di Jen smith, Daniel Bates e Germania Rodriguez per https://www.dailymail.co.uk/

Jeffrey Epstein ha conservato video ricattatori che mostrano Bill Clinton, Donald Trump e Richard Branson mentre fanno sesso con donne che lui stesso ha fornito loro, secondo le ultime dichiarazioni bomba contenute in alcuni documenti giudiziari appena resi pubblici.

Tra i documenti – resi pubblici lunedì - ci sono le e-mail inviate dalla vittima di Epstein, Sarah Ransome, all'editorialista del DailyMail.com Maureen Callahan nel 2016. All'epoca la Callahan lavorava per il New York Post e stava facendo un servizio su Epstein.

In quelle e-mail la Ransome ha affermato che Trump ha fatto sesso con "molte ragazze", tra cui una sua amica di cui non è stato fatto il nome, che secondo lei è andata a letto anche con Bill Clinton e con il miliardario della Virgin Richard Branson. La donna ha ritrattato tutte le sue affermazioni, dicendo a Callahan di volersi "allontanare da questa storia", adducendo timori per la sua famiglia.

Nel 2019, il New Yorker ha dichiarato che Ransome ha ammesso di aver "inventato" i nastri.

Si sostiene che Epstein abbia filmato ognuno di questi incontri sessuali e che anche la donna coinvolta abbia ottenuto copie dei nastri.

Nessun filmato di questo tipo è mai stato reso pubblico. L'FBI è ora sotto pressione: ai federali viene chiesto di rilasciare centinaia di prove fotografate durante la perquisizione nella villa di Epstein nel 2019, ma che non sono mai state sequestrate.

Mi ha confidato la sua "amicizia" casuale con Donald", ha detto Ransome dell'amica senza nome, la cui età non è stata rivelata. La Ransome ha affermato di aver ricevuto dall'amica dei filmati che la ritraevano mentre faceva sesso con Clinton, Trump e Branson, ma ha detto di non poter condividere i video senza il consenso dell'amica.

“Queste accuse infondate sono state completamente ritrattate perché semplicemente false e prive di fondamento", ha dichiarato oggi Steven Cheung, portavoce di Trump.

Anche un portavoce della Virgin di Branson ha negato le accuse.

Bill Clinton, che è stato citato in altri documenti la scorsa settimana, non ha risposto alle nuove affermazioni. I suoi rappresentanti continuano a fare riferimento alla sua smentita del 2019 di qualsiasi associazione con le vittime di Epstein.

Nell'e-mail inviata a Callahan per ritrattare le accuse, la Ransome ha dichiarato: "Voglio lasciar perdere... Non avrei dovuto contattarti e mi dispiace di averti fatto perdere tempo. Non vale la pena di farsi avanti e comunque non sarò mai ascoltato e accadranno solo cose brutte come conseguenza del fatto che io abbia reso pubblica la cosa. Questo creerà solo dolore per me e la mia famiglia, che mi ha già aiutato a raccogliere i pezzi una volta. Non posso chiedere loro di farlo di nuovo".

Questi documenti sono stati inclusi in un dossier che è stato reso pubblico oggi, in cui Alan Dershowitz, l'ex avvocato di Trump, ha spiegato perché il suo nome e i nomi di altre figure di spicco dovevano rimanere anonimi. Virginia Giuffre, che ha citato Ghislaine Maxwell per diffamazione e sostiene di aver avuto rapporti sessuali con il Principe Andrea, ha affermato che i nomi dovrebbero essere resi pubblici.

Il signor Trump sembrava decisamente avere un debole per lei e lei mi ha raccontato che continuava a parlare di quanto gli piacessero i suoi "capezzoli turgidi". A Donald Trump piaceva stuzzicarle e succhiarle i capezzoli fino a farle male […]. Una sera, mentre facevamo la doccia insieme, mi mostrò i suoi capezzoli. Sembravano incredibilmente dolorosi perché erano rossi e gonfi e ricordo che trasalii quando li guardai.

So anche che ha avuto regolarmente rapporti sessuali con Trump nella villa di Jeffery a New York, poiché una volta ho incontrato Jen per un caffè, poco prima che incontrasse Trump ed Epstein nella sua villa", si legge nelle e-mail.

Nessuna delle donne è stata nominata e Trump ha ripetutamente negato di essere coinvolto nello squallido stile di vita di Epstein.

Lunedì il tribunale ha reso pubblici 17 documenti, gli ultimi della serie di dossier resi pubblici nell'ultima settimana.

Il primo, depositato dagli avvocati di Virginia Giuffre contro Ghislaine Maxwell, sostiene che la Maxwell e tutti coloro che lavoravano per Epstein usavano un server segreto per comunicare. Il server - chiamato MindSpring - veniva usato dal personale domestico per comunicare su compiti ed eventi quotidiani.

Un dipendente si è lamentato di quanto il tutto fosse diventato "ridicolo", spiegando che Epstein chiedeva un "caffè" o un "succo d'arancia" attraverso il server e più dipendenti quando erano tutti nella stessa casa.

Gli avvocati di Giuffre sostengono che la Maxwell abbia fornito soltanto materiale da alcuni dei suoi account di posta elettronica. Hanno affermato che ne aveva un altro che avrebbe incluso informazioni incriminanti. Maxwell ha negato.

Un reperto appena caricato è una trascrizione precedentemente sigillata di un'udienza in cui si chiedeva se Epstein dovesse essere costretto a testimoniare. Sia Maxwell che Giuffre volevano che lo facesse, ma lui ha rifiutato, dicendo più volte che non avrebbe risposto alle domande per paura di essere perseguito penalmente.

Tutti gli atti provengono da una causa per diffamazione intentata nel 2015 da Giuffre contro Maxwell. All'epoca, la Giuffre aveva reso pubbliche le sue affermazioni contro il Principe Andrea, Maxwell ed Epstein. La Giuffre aveva affermato di essere stata vittima di tratta sessuale da parte di Maxwell ed Epstein, che secondo lei avrebbero abusato di innumerevoli altre ragazze in modo simile.

Maxwell, Epstein e il Principe Andrea hanno negato le accuse.

Giuffre ha citato in giudizio Maxwell per averla pubblicamente etichettata come bugiarda. Il caso è stato chiusonel 2017, due anni prima che Epstein fosse accusato e poi morto suicida, e prima dell'arresto di Maxwell. I documenti sono diventati pubblici dopo le ripetute richieste dei media e di alcune persone coinvolte nello scandalo, che hanno implorato la trasparenza del tribunale.

Ci si aspettava una lista che smascherasse i 187 Jane e John Does i cui nomi erano stati precedentemente protetti. Il tribunale non ha soddisfatto tale richiesta e ha invece pubblicato centinaia e centinaia di pagine in cui i nomi erano stati precedentemente cancellati.

