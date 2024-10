26 ott 2024 18:36

“TRUMP CONTINUA A NEGARE I FATTI. VOTERÒ PER KAMALA HARRIS” – LEONARDO DICAPRIO ANNUNCIA CHE VOTERÀ PER LA CANDIDATA DEMOCRATICA ALLE PROSSIME ELEZIONI PER LA CASA BIANCA: “ABBIAMO BISOGNO DI LEADER ATTREZZATI PER ATTUARE POLITICHE CHE CONTRIBUISCANO A SALVARE IL PIANETA. TRUMP NEGA IL CAMBIAMENTO CLIMATICO” – A KAMALA NON RESTA CHE ACCONTENTARSI DEGLI ENDORSEMENT DI VIP E SVIPPATI VISTO CHE I RICCONI CHE HANNO IN MANO I GIORNALI LE STANNO VOLTANDO LE SPALLE…