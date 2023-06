8 giu 2023 15:18

“TRUMP HA SBAGLIATO ALLORA E SBAGLIA ADESSO” – MIKE PENCE, EX VICEPRESIDENTE AMERICANO, SI CANDIDA ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE CON UN PUNTO CHIARO NEL PROGRAMMA: ACCUSARE TRUMP! IN UN DIBATTITO CON GLI ELETTORI, OSPITATO DALLA CNN, PENCE HA PARLATO PRATICAMENTE SOLO DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO 2021, QUANDO SI RIFIUTÒ DI NON CONVALIDARE IL VOTO CON CUI FU ELETTO BIDEN: “HO FATTO IL MIO DOVERE, DIFENDERE LA COSTITUZIONE. SPERO CHE TRUMP NON SIA PROCESSATO PER LE CARTE CLASSIFICATE” (HA PAURA DI ESSERE COINVOLTO?) - VIDEO