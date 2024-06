2 giu 2024 08:00

“TRUMP? IMPRIGIONATELO SUBITO!” – LA PORNOSTAR STORMY DANIELS ROMPE IL SILENZIO SULLA CONDANNA DELL’EX PRESIDENTE: IN UN'INTERVISTA A MIRROR, HA SPIEGATO COME A SUO AVVISO TRUMP DOVREBBE ESSERE "CONDANNATO AL CARCERE”, A “QUALCHE SERVIZIO SOCIALE PER I MENO FORTUNATI” O A “FARE VOLONTARIAMENTE DA SACCO DA BOXE IN UN RIFUGIO PER DONNE" – LA DONNA HA SOSTENUTO DI SENTIRSI “VENDICATA” DAL GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA PER IL TYCOON…