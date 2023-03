UN “TRUMPINO” IN TRANS – POCO DOPO LA STRAGE NELLA SCUOLA DI NASHVILLE, COMPIUTA AUDREY HALE, CHE SI IDENTIFICAVA COME TRANSGENDER, DONALD TRUMP JR HA TWITTATO: “QUANTO TEMPO CI VORRÀ PRIMA CHE QUESTA TERRIBILE SPARATORIA SIA COMPLETAMENTE IGNORATA DAI MEDIA, ORA CHE SI È SAPUTO CHE IL SUO AUTORE ERA UN TRANS?” – L’USCITA DEL FIGLIO DELL’EX PRESIDENTE SCATENA UN’ONDATA DI ODIO ONLINE: “INVECE DI METTERE A MEZZ'ASTA LE BANDIERE AMERICANE, BRUCIANO QUELLE ARCOBALENO” – MADONNA ANNUNCIA UN CONCERTO A NASHVILLE PER LA COMUNITÀ LGBT – IL VIDEO DELLA STRAGE

[…] “Quanto tempo ci vorrà prima che questa terribile sparatoria sia completamente ignorata dai media, ora che si è saputo che il suo autore era un trans?”, scrive Donald Trump junior su Twitter. Noto per le sue posizioni contro i diritti Lgbt, il figlio dell’ex-presidente degli Stati Uniti ha colto l’occasione dell’ennesimo massacro con armi in America per scagliarsi contro la comunità Lgbt, uno dei bersagli abituali di Trump senior e dei suoi sostenitori.

Nonostante il fatto che il suo commento sia in contraddizione con le posizioni dell’ex-capo della Casa Bianca e candidato alle presidenziali 2024 a favore del diritto di possedere armi automatiche.

Dietro il polemico tweet c’è il fatto che Audrey Elizabeth Hale, 28 anni, che lunedì ha ucciso tre bambini e tre adulti in una scuola privata cristiana della città del Tennessee e ha poi perso la vita in uno scontro a fuoco con la polizia, aveva annunciato sui social di essere transgender e si identificava con il sesso maschile.

L’intervento di Trump junior ha provocato un’ondata di reazioni sul social network, molte delle quali dello stesso tono, con appelli a Trump senior, se sarà eletto di nuovo presidente, a ordinare di “bruciare tutte le bandiere arcobaleno” e i simboli Lgbt “dopo l’eccidio di Nashville”. […]

Donald Trump junior non è nuovo a polemiche di questo tipo. Il mese scorso ha affermato che Pete Buttigieg, l’ex-candidato democratico alla nomination per la presidenza, poi nominato da Joe Biden ministro dei Trasporti, ha ricevuto l’incarico “soltanto perché è gay”. […]

In difesa dei diritti Lgbt e in particolare transgender era intervenuta anche Madonna, annunciando un concerto di beneficenza proprio a Nashville e unendosi così alle ampie proteste contro una nuova legge dello Stato del Tennessee che criminalizza gli spettacolo con drag queen […]

La cantante ha reso noto che si farà accompagnare sul palcoscenico da Bob the Drag Queen, un attore, cantante, comico e personaggio tv americano noto soprattutto per le sue performance come drag queen. “L’oppressione della comunità Lgbtq è non solo disumana e inaccettabile, ma pericolosa per i nostri cittadini più vulnerabili, specie per le donne transgender afroamericane”, dichiara Madonna in un comunicato. “Le cosiddette leggi per proteggere i bambini sono patetiche. Bob e io vi saluteremo dal palco di Nashville celebrando la bellezza della comunità queer”. […]

