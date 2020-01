“TU INIZIERAI LA GUERRA, MA SAREMO NOI A FINIRLA” - SOLTANTO 18 MESI FA QASSEM SOLEIMANI FACEVA IL GRADASSO CONTRO TRUMP, CHE STANOTTE HA DECISO DI FARLO FUORI - IL CAPO DELLE MILIZIE AL-QUDS PENSAVA DI ESSERE AL SICURO, MA GLI AMERICANI PREPARAVANO DA TEMPO L’OPERAZIONE CON L’INTELLIGENCE. I MISSILI SONO STATI LANCIATI DA UN DRONE – IN IRAQ FESTEGGIANO, IN IRAN PROTESTANO CONTRO I “CRIMINI AMERICANI” - VIDEO

Guido Olimpio per www.corriere.it

il raid che ha ucciso qassem soleimani

C’era una finestra di opportunità – così spiegano – e gli Usa hanno ucciso Qasem Soleimani. Ma per farlo hanno preparato il terreno e da tempo. Il generale non era una pedina, servivano una decisione politica e mosse accurate.

il corpo di qassem soleimani

Morte dal cielo

Le ricostruzioni iniziali attribuiscono lo strike ad un drone, il cecchino dei cieli, l’arma preferita dei presidenti americani. Da Obama a Trump. Testimonianze aggiungono l’ipotesi della presenza di elicotteri d’attacco Apaches, già schierati da tempo nelle installazioni statunitensi in Iraq. La morte è arrivata dal cielo, con precisione. I missili hanno distrutto i due veicoli sorpresi su una strada vicina all’aeroporto di Bagdad.

L’intelligence

il tweet di donald trump sulla morte di qassem soleimani proteste in iran contro gli usa

Fondamentale l’intelligence. Agli americani non mancano orecchie elettroniche e occhi umani, hanno molti alleati che avevano un conto aperto con Soleimani. Il network che fa riferimento all’apparato guidato dal generale è possente ma anche ampio, questo apre fessure per le infiltrazioni. L’alto ufficiale aveva scelto di spostarsi con un convoglio minimo, appena due veicoli e scorta ridotta.

soldi nelle tasche di qassem soleimani 1 ali khamenei bacia qassem soleimani

Si sentiva al sicuro o non eccessivamente esposto, in fondo ricopriva un doppio ruolo. Leader di un sistema segreto e personaggio che doveva intervenire personalmente per necessità ma anche per ambizione. Non stava certo nascosto in un tunnel, alcune delle sue uscite pubbliche erano diffuse sui social e interagiva via twitter. Se – come raccontano - è arrivato in aereo ha attraversato uno spazio dove le antenne Usa sono in grado di captare molto. Stazioni di monitoraggio e velivoli-spia sono una presenza costante. È anche probabile che vi fossero sul terreno membri delle forze speciali o paramilitari Cia che hanno date le ultime conferme.

il tweet di donald trump sulla morte di qassem soleimani 1

La catena di eventi

proteste in iran contro gli usa e israele

Immaginiamo la catena. Trump ha autorizzato l’inserimento di Soleimani nella lista dei bersagli. Le spie hanno raccolto il dato cruciale: è in arrivo a Bagdad. È scattata l’operazione esecutiva su due livelli: i cacciatori si sono preparati con i droni, il Pentagono ha fatto affluire rinforzi nella regione come risposta all’assalto all’ambasciata da parte delle milizie. Gli spotters che seguono sulla rete i movimenti degli aerei hanno segnalato nelle 48 ore precedenti al raid i voli in arrivo dagli Usa e da altre basi. Il trasferimento di parà dell’82esima, lo schieramento di 100 marines giunti dal Kuwait, le ricognizioni hanno fatto in qualche modo da schermo per mettere in piedi un dispositivo nel caso di una rappresaglia.

qassem soleimani 3

qassem soleimani

Il monito

la mano di qassem soleimani dopo l'uccisione

Su The Guardian hanno ricordato le parole pronunciate dal generale diciotto mesi fa: «Mr Trump, ti avverto, siamo vicini a te in luoghi dove tu non puoi immaginare…Tu inizierai la guerra, ma saremo noi a finirla». Soleimani, però, non ci sarà.

