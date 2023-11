“TU E KATE SARETE PRESTO SUL TRONO, MA ADESSO DEVI SMETTERE DI GIUDICARMI” – RE CARLO III, IN UN INCONTRO A QUATTR’OCCHI CON IL FIGLIO WILLIAM, È SBOTTATO: “SAI BENE CHE IO SONO STATO COSTRETTO A SPOSARE TUA MADRE, MENTRE TU HAI PORTATO ALL’ALTARE LA DONNA CHE AMAVI” – NON È DATO SAPERE COME ABBIA REAGITO IL FIGLIO, CHE HA SEMPRE ODIATO CAMILLA. TE CREDO: CON TUTTO QUELLO CHE GLI HA RACCONTATO LA MADRE DIANA (CHE CHIAMAVA L’AMANTE DEL MARITO “ROTTWEILER”)

Sarà che manca poco al suo 75° compleanno (il 14 novembre) sarà che era tanto tempo che padre e figlio non si incontravano a quattr’occhi a Buckingham Palace, ma alla fine Carlo III con il primogenito William è sbottato. «Io sono stato costretto a sposare tua madre, tu hai portato all’altare la donna che ami». E questa frase, scaturita dai rapporti non proprio idilliaci che ci sono fra William e la matrigna Camilla, proprio nel giorno di Halloween campeggia sinistra sui tabloid inglesi.

Dolcetto o scherzetto si sono chiesti con il solito mezzo sorriso ironico i sudditi. Diciamo che non era uno scherzo, ma nemmeno un dolcetto. Diciamo un amaretto che il re non digeriva da troppo tempo.

[…] Sempre secondo la più accreditata stampa britannica pare che William e papà Carlo non abbiamo mai smesso di litigare per via di Camilla, attuale regina d’Inghilterra. E quindi che durante questo incontro segreto tra padre e figlio a Buckingham Palace il sovrano sfogandosi col figlio avrebbe gridato: «Sai bene che io sono stato costretto a sposare tua madre, mentre tu hai portato all'altare la donna che amavi. Tu e Kate sarete presto sul trono, ma adesso devi smettere di giudicarmi».

Le parole di Carlo sono piuttosto fondate. Che un tempo William non potesse vedere Camilla è una certezza. Fin da bambino è stato testimone della liti tra papà Carlo e mamma Diana, che spesso piangeva davanti a lui, sempre dalla sua parte.

Come racconta Vanity Fair una volta, quando aveva appena otto anni, fu proprio William a passare i kleenex alla mamma che […] non smetteva di singhiozzare. Il piccolo William, all'epoca, non poteva sapere che dietro l'infelice unione dei genitori ci fosse un'altra donna.

Ma il 20 novembre 1995, nella famigerata intervista alla Bbc, la principessa Diana parlò davanti a oltre 20 milioni di telespettatori del suo «matrimonio un po' troppo affollato» (causa Camilla). Parole che fecero tremare la Corona e che trasformarono la Parker Bowles […] nella donna più odiata d'Inghilterra. L'allora tredicenne William era abbastanza grande per capire. All'epoca mamma Diana chiamava Camilla «rottweiler», e la nonna regina, Elisabetta II, non era più tenera: «Quella donna malvagia», diceva riferendosi all'amante del figlio. Parole che non potevano non segnare l’adolescente William.

[…] Le cose peggiorarono quando Diana, nel 1997, morì. William, allora quindicenne, oltre allo choc per la scomparsa della madre, si ritrovò ad affrontare le velenose critiche del popolo e dei media contro l’amante del padre. E quando Carlo nel 2005 sposò Camilla, sia per William che per suo fratello Harry fu un secondo choc accettare la seconda moglie di Carlo come matrigna.

[….] Oggi, invece, pregustando la loro ascesa al trono, durante gli eventi pubblici William e Kate Middleton si mostrano in perfetta sintonia con Camilla. Ma forse le cose […] non sono come sembrano: William continuerebbe a detestare Camilla e sua moglie pure. Un’ipotesi avvalorata dal fatto che la principessa del Galles, all'incoronazione di Carlo III, si è rifiutata di fare la riverenza alla nuova regina.

