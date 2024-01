“PER TUTTI I CAMERATI CADUTI, PRESENTE” – I FASCISTELLI DI CASAPOUND SPIATTELLANO SUL POPRIO CANALE “TELEGRAM” IL FILMATO DEL RADUNO AD ACCA LARENTIA – NEL VIDEO, I MILITANTI MAL-DESTRI SI RADUNANO SOTTO LA SEDE DI CASAPOUND, POI VIAGGIANO IN METROPOLITANA E IL GRAN FINALE CON I SALUTI ROMANI E IL 'PRESENTE' RIPETUTO TRE VOLTE PER RICORDARE I MORTI DELLA STRAGE… - VIDEO

il video di casapound su acca larentia 4

"Per tutti i camerati caduti, presente": questo lo slogan, scritto e urlato con tanto di saluti romani, del video che CasaPound ha pubblicato sul suo canale telegram per ricordare la giornata dedicata a Acca Larentia. [...]dai militanti che si ritrovano sotto la sede di Casapound, al viaggio in metropolitana verso il quartiere Tuscolano, ai saluti romani e il 'Presente' ripetuto tre volte per ricordare i morti della strage. [...]

