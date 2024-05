“TUTTI HANNO UN PREZZO, MA QUELLI ERANO PROPRIO DEI MISERABILI” – BEPPE GRILLO, DURANTE LA TAPPA DI CAMOGLI DEL SUO SPETTACOLO, TORNA A LANCIARE FRECCIATE SUL LIGURIA-GATE: “SPINELLI RICEVEVA TUTTI SUL SUO YACHT, SI FACEVA CONSEGNARE I CELLULARI E NON SI ACCORGEVA CHE DENTRO C'ERA LA BBC CHE REGISTRAVA. HA DETTO CHE PAGAVA TUTTI, MA PROPRIO TUTTI. A PARTE I CINQUE STELLE. NO, NON SIAMO INCORRUTTIBILI MA…”

Estratto dell’articolo di Alberto Puppo per "la Repubblica"

beppe grillo - spettacolo io sono un altro

Quella del Palasport di Genova, diecimila posti, è stata la data clou delle trionfali tournée del Beppe Grillo dei tempi d'oro. Oggi, l'unico spettacolo in Liguria, il comico se lo concede a Camogli, in quella bomboniera che è il Teatro Sociale […] Dove però si contano 400 posti e qualche poltroncina è vuota.

[…] Grillo perde colpi nella versione guru e strappa poche risate con l'abito del guitto. Predilige comunque il tono del sermone, e non può sottrarsi a qualche accenno all'inchiesta ligure. «Vorrei vedere te – dice indicando un presunto fornaio – che da anni usi olio di colza al posto di quello d'oliva, che cosa avresti fatto al posto di Toti. Se mettono sotto controllo un telefono per quattro anni è impossibile che non trovino qualcosa».

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Grillo ha un particolare riguardo per Aldo Spinelli: «Riceveva tutti sul suo yacht e si faceva consegnare i cellulari e non si accorgeva che dentro c'era la Bbc che registrava». Poi la levata d'orgoglio: «Ha detto che pagava tutti, ma proprio tutti. A parte i Cinque Stelle. No, non siamo incorruttibili. Tutti hanno un prezzo, ma quelli erano proprio dei miserabili».

BEPPE GRILLO - IO SONO UN ALTRO beppe grillo - spettacolo io sono un altro BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE