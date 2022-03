“TUTTI I PONTI SONO STATI DISTRUTTI E LE STRADE MINATE DAI NAZIONALISTI” - SECONDO IL MINISTERO DELLA DIFESA DI MOSCA MARIUPOL È COMPLETAMENTE BLOCCATA E CIRCONDATA DALLE FORZE RUSSE: DALL’INIZIO DELL’INVASIONE QUASI 1600 PERSONE SONO STATE UCCISE NELLA CITTÀ - INTANTO LE TRUPPE DI MOSCA STANNO ANDANDO VERSO OVEST: C’È STATO UN RAID A LUTSK, DOVE TRE MISSILI HANNO COLPITO L’AEROPORTO…

La città di Mariupol è completamente bloccata e circondata dalle forze russe. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass, secondo cui "tutti i ponti sono stati distrutti e le strade minate dai nazionalisti".

Quasi 1.600 persone sono state uccise a Mariupol dall'inizio dell'invasione.

Lo annuncia il municipio cittadino sul proprio profilo Telegram: "1.582 pacifici residenti di Mariupol sono stati uccisi dalle forze di occupazione russe in 12 giorni di blocco della città e bombardamenti spietati dei quartieri residenziali. Ogni occupante - si legge - brucerà all'inferno. Non dimenticheremo e non perdoneremo mai questo crimine contro l'umanità, contro l'Ucraina, contro Mariupol".

VOLONTARI SIRIANI PRONTI PER COMBATTERE IN UCRAINA

Intanto un gruppo russo, composto da una decina di persone, ha rapito il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, "portandolo via con un sacchetto di plastica in testa": lo ha riferito una fonte del Ministero degli affari interni ucraini sul canale Telegram. Fedorov - secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian - si era rifiutato di collaborare con i russi, mantenendo la bandiera ucraina sul municipio della città occupata.

"Ci sono 2.000 soldati americani pronti a difendere la Nato", ha detto la vice presidente americana Kamal Harris da Bucarest in una conferenza stampa con il presidente rumeno Klaus Iohannis. Harris ha ringraziato la Romani "e le persone di questo bellissimo Paese" per l'accoglienza ai rifugiati dall'Ucraina

La guerra dell'esercito russo in Ucraina si estende verso ovest, con un raid sulla città di Lutsk, dove tre missili hanno colpito l'aeroporto. Missili e cannonate segnalati anche su Ivano-Frankivsk, un centinaio di chilometri a sud di Leopoli. E da Mosca - dove il presidente Putin ordina al suo esercito di sostenere anche l'invio di combattenti 'volontari' - arriva la conferma: sono bombardamenti di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti.

Nonostante l'inasprimento del conflitto, il Cremlino, citato dalla Tass, fa sapere che "Nessuno esclude" un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, i quali "si dovrebbero incontrare per ottenere qualche risultato". E Putin, incontrando il leader bielorusso Lukashenko, sostiene che "ci sono progressi nei colloqui russo-ucraini che si svolgono ogni giorno".Secondo lo zar, l'economia russa è sotto attacco ma non ci sarebbero le condizioni per un default.

Intanto, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblica un videomessaggio sul proprio profilo Telegram sostenendo che "Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria". Ma nello stesso tempo il presidente ucraino si dice deluso dal comportamento dell'Unione Europea. "Ieri c'è stato un incontro molto importante dei leader Ue. Sappiamo cosa hanno detto, chi è intervenuto, chi ci ha sostenuto, chi è stato in silenzio e chi ha cercato di rendere la formulazione insufficiente per l'Ucraina: abbiamo bisogno di più forza. Non è quello che ci aspettiamo" ha detto commentando - riporta l'agenzia Unian - il Vertice Ue a Versailles. "Le decisioni dei politici devono coincidere con l'umore dei loro popoli tra i quali c'è molto sostegno: almeno il 60% degli europei è a favore. L'Ue deve fare di più per noi. Ce lo aspettiamo", ha aggiunto.

LE OPERAZIONI MILITARI - Tv e media ucraini riferiscono di esplosioni a Lutsk, nord-ovest del Paese, così come a Dnipro, città dell' entroterra sul fiume Dnepr, nella parte centro-orientale. A Lutsk le esplosioni sono avvenute vicino all' aeroporto, il sindaco ha invitato i cittadini a mettersi al riparo. A Dnipro, i media parlano di tre esplosioni, di cui una avrebbe colpito una fabbrica di scarpe. Le altre due vicino ad un asilo nido e ad un condominio, secondo i rapporti diffusi dalla Bbc.

Le milizie filorusse del Donbass rivendicano di avere conquistato Volnovakha, cittadina strategica a nord della città assediata di Mariupol. Lo afferma il ministero della Difesa russo, citato dalla Bbc. Una persona è rimasta uccisa. Missili e cannonate segnalati anche a Ivano-Frankivsk, nel sud-ovest, un centinaio di chilometri a sud di Leopoli.

Da Mosca arriva la conferma, si tratta di bombardamenti di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti. Su un altro fronte, invece, le autorità ucraine hanno denunciato che un raid russo ha colpito l'istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, sede di un reattore nucleare sperimentale, mentre continua l'avvicinamento verso Kiev: la Difesa americana registra un ulteriore progresso dei militari di circa 5 chilometri, e le immagini satellitari mostrano che il convoglio di mezzi lungo 60 chilometri che si muoveva verso la capitale si è ridistribuito in aree circostanti. A metà mattinata nella capitale risuonano gli allarmi, i cittadini fuggono nei rifugi antiaerei.

Da Kiev Volodymyr Zelensky ha accusato i russi di aver sferrato un attacco sul corridoio umanitario della città del sud. "Stiamo affrontando uno stato terrorista", ha tuonato il presidente ucraino, secondo cui centomila civili sono stati evacuati dalle zone dei combattimenti. Mosca invece ha chiesto la convocazione di un Consiglio di Sicurezza dell'Onu per discutere le "attività biologiche militari americane in Ucraina". Zelensky ha replicando dicendosi preoccupato che si tratti di un pretesto di Mosca per condurre attacchi con armi proibite: "Se vuoi conoscere i piani della Russia, guarda cosa la Russia accusa gli altri di pianificare".

La riunione del Consiglio Onu su questo dossier è stata convocata per oggi. I Paesi del G7 si impegnano a prendere "al più presto possibile ulteriori misure per isolare ulteriormente la Russia dalle nostre economie e dal sistema finanziario internazionale", si legge nel comunicato finale del G7. Uno scontro diretto tra Nato e Russia provocherebbe la "terza guerra mondiale", ha detto il presidente Usa Joe Biden. "Il mondo libero si è unito contro Putin", ha aggiunto annunciando le nuove misure contro la Russia. Annunciato anche il bando contro "pesce, alcolici e diamanti" da Mosca. "Domani adotteremo un quarto pacchetto di sanzioni", ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

