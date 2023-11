“TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO IMPARATO SUL MEDIO ORIENTE, L'11 SETTEMBRE E IL TERRORISMO ERA UNA BUGIA” - SU TIKTOK È DIVENTATA VIRALE LA “LETTERA ALL'AMERICA”, SCRITTA DA OSAMA BIN LADEN OLTRE 20 ANNI FA, IN CUI IL FONDATORE DI AL QAEDA AFFERMAVA CHE GLI STATI UNITI FURONO ATTACCATI L'11 SETTEMBRE 2001 A CAUSA DEL LORO SOSTEGNO A ISRAELE - LA PIATTAFORMA CINESE È CORSA AI RIPARI RIMUOVENDO TUTTI I CONTENUTI LEGATI AL DOCUMENTO. E ANCHE IL "GUARDIAN" HA CANCELLATO IL TESTO DAL PROPRIO SITO WEB DOPO CHE...

(ANSA) - Il quotidiano britannico Guardian ha rimosso dal suo sito web la famosa 'Lettera all'America' di Osama bin Laden, risalente a oltre 20 anni fa ma di recente diventata virale sui social media, in particolare TikTok, in concomitanza col nuovo sanguinoso conflitto tra Israele e Hamas in corso in Medio Oriente.

"La trascrizione pubblicata sul nostro sito web è stata ampiamente condivisa sui social media senza il contesto completo. Pertanto abbiamo deciso di rimuoverla e indirizzare i lettori all'articolo che la contestualizzava", ha affermato il giornale dopo aver eliminato il testo finito sotto accusa. A far discutere è l'affermazione secondo cui gli Stati Uniti furono attaccati l'11 settembre 2001 con gli attentati di Al Qaeda a causa del loro sostegno a Israele. La Casa Bianca ha criticato aspramente il fenomeno online e TikTok ha affermato che sta adottando misure per rimuovere i post che contengono riferimenti alla lettera.

(ANSA) - La famosa 'Lettera all'America" di Osama bin Laden spopola su TikTok e la piattaforma interviene decidendo di rimuovere i contenuti legati alla missiva. "Violano le nostre regole. Stiamo proattivamente e aggressivamente rimuovendo questo contenuto e indagando su come è arrivato sulla nostra piattaforma", afferma TikTok, sottolineando che il trend si sta verificando anche su altri media. La lunga lettera pubblicata più di 20 anni fa, ben prima della morte di bin Laden, critica le "bugie e l'immoralità" dell'Occidente e indica che gli attacchi ai civili e agli Stati Uniti sono per questo giustificati.

La lettera è tornata alla ribalta con le profonde divisioni emerse sulla guerra di Israele contro Hamas a Gaza. "Ho appena letto la 'Lettera all'America' e non guarderò più alla vita come prima, non guarderò più a questo paese come prima", afferma un utente di TikTok in un video visto da 1,2 milioni di persone in meno di 24 ore. Un altro utente ha detto che stava cercando di "tornare alla vita normale" dopo aver "realizzato che tutto quello che abbiamo imparato sul Medio oriente, l'11 settembre e il terrorismo era una bugia".

