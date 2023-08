“TUTTO SOMMATO, MEGLIO PRIMA CHE DOPO” – GIULIANO FERRARA COMMENTA DIVERTITO LA FICTION DELL’ESTATE SEGRE-SEYMANDI, E ARCHIVIA D’UN COLPO GLI EDITORIALI INDIGNATI DELLE COMMENTATRICI CHE URLANO AL “BULLISMO” DEL CORNUTO CONTRO LA “DONNA LIBERA”: “LA CELEBRAZIONE DI UN NON-MATRIMONIO HA QUALCOSA DI SUCCOSO E IMPEGNATIVAMENTE DIDASCALICO. SALVO PER QUEL RIFERIMENTO ALLE FERIE A MYKONOS, GIÀ TUTTO PAGATO, CHE…” - VIDEO

1. L'AFFAIRE SEYMANDI-SEGRE DICE CHE È MEGLIO LASCIARSI PRIMA CHE DOPO

Estratto dell’articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

giuliano ferrara

Non è così triste […] la storia di Massimo Segre e Cristina Seymandi. La si può considerare un apologo scherzoso sui rischi del bovarismo più sfrenato, il preadulterio. Qualcuno doveva pur fissare il concetto popolarizzato in una campagna contro l’abbandono degli animali: non abbandonare chi ti ama. Vale anche per i cristiani.

Sono tutte fantasie, […] queste del farsela con un altro o con un’altra, e si ha il diritto femminile di considerarle una violenza privata, bolli carte e tribunali, ma sono anche testimonianze festaiole del fatto che alla reciproca fedeltà in amore è possibile tenere il giusto. […]

MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI - MEME

Tutto sommato, meglio prima che dopo, con più carte più bolli e magari dei pupi in ecoansia da scoppiamento della famiglia. […] La prevalenza dell’adulterio, magari pre, doveva pure un giorno trovare un piccolo confine gogoliano in una festa in collina. Il teatro cittadino subalpino […] sembra fatto apposta per questo.

[…] In fondo questo atto mancato, questa festa parecchio a sorpresa, dimostrano quanto qui argomentato da tempo, a titolo strettamente personale, in proposito del matrimonio e del divorzio. L’opposto logico del matrimonio, heri dicebamus, non è il divorzio, è il non-matrimonio.

massimo segre cristina seymandi meme

Come il non-concepimento è una soluzione migliore dell’aborto o interruzione volontaria, volontaria per alcuni ma non per altri, della gravidanza. E la celebrazione di un non-matrimonio ha qualcosa di succoso e impegnativamente didascalico. Salvo per quel riferimento alle ferie a Mykonos, già tutto pagato […], che non è propriamente da gentiluomini, e che la categoria dei commercialisti dovrebbe rimarcare, visto che anche loro hanno un’anima e un codice cavalleresco, come una storpiatura.

2 - IL «CUORE A PEZZI» NON GIUSTIFICA IL BULLISMO

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1

A pensarci bene non siamo davanti al solito maschio alfa ferito nell’amor proprio dall’infedeltà di lei. Con quelli, spesso, il rischio è la violenza fisica. E invece il dottor Segre no, lui ci tiene a mostrare al mondo che è fatto di un’altra pasta. Un galantuomo d’altri tempi, nella sua visione narcisistica delle cose. Uno che «una donna non la sfiorerei se non con un fiore», come dice lui.

E che però organizza una serata che assomiglia tanto a una spedizione punitiva; non pugni e calci ma pubblica umiliazione, vergogna, derisione, gogna per la donna che l’ha tradito. Gentile dottor Segre, […] ci permettiamo di farle notare che il discorsetto scritto, le modalità dell’addio alla sua amata e l’intenzione evidente di annientare la sua reputazione ha un nome preciso: bullismo. Che, data la piega social presa da questa storia, si traduce più precisamente in cyberbullismo. Un reato. Una forma di violenza. E purtroppo per lei non vale, come giustificazione, quel «sono molto deluso» oppure «ho il cuore a pezzi».

cristina seymandi 3

Siamo passati tutti da qualche pena d’amore, nella vita. […] La differenza l’ha fatta l’autocontrollo, uomini o donne poco importa. E per chiarire: se fosse stata una donna a comportarsi come ha fatto lei, le considerazioni sarebbero le stesse. […]Sarà contento, immaginiamo, perché il pubblico dei like, come vede, è in gran parte con lei. Il che fa una tristezza infinita, ci lasci dire. A meno che non sia tutto uno scherzo. Ci stupisca con effetti speciali; ci dica che avete scherzato.

2 - PERCHE’ LA GOGNA DI CRISTINA E’ UNA CRUDELE VIOLENZA

Estratto dell’articolo di Assia Neumann Dayan per “la Stampa”

[…] Massimo Segre dice: «Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi, ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui stasera termino la mia convivenza con lei».

massimo segre 3

Non si capisce perché non abbia fatto un gruppo WhatsApp con gli amici suoi per raccontare la sua verità, ma si sia reso necessario umiliare pubblicamente la controparte. Dice poi che si potrà valutare comunque una collaborazione professionale visto che lavorativamente la stima moltissimo, come disse la signora Pina al ragionier Fantozzi.

Sono anche piuttosto certa che a parti invertite lei sarebbe stata molto applaudita, si sarebbe messa in commercio la Barbie Seymandi, «ben gli sta» avremmo detto al bar, perché oramai viviamo solo di stereotipi. Il monologo di Massimo Segre si regge sul grande classico «non sei tu, sono io» di una ferocia chirurgica, un monologo che è immediatamente diventato inarrivabile manifesto dei passivi-aggressivi di tutto il mondo.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 2

L'altro ieri sulla stampa americana è uscita la notizia di una sposa che durante la celebrazione del proprio matrimonio, al posto delle classiche promesse, ha letto i messaggi che il fidanzato si scambiava con un'altra. […] forse è l'inizio di un nuovo genere, il revenge wedding.

Senza il video però queste notizie fanno semplicemente sorridere. Sui social ci si interroga se quella di Massimo Segre sia stata una violenza, e per una volta trovo che non sia un discorso banale. La violenza sta nella diffusione di quel video, non in quella che Cristina Seymandi definisce una «pagliacciata». Una pagliacciata rimane una pagliacciata se la condividi a livello mondiale? No, una pagliacciata se viene condivisa con milioni di persone diventa un'altra cosa, diventa Gran Guignol, lapidazione, lettera scarlatta.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

[…] dovremmo semplicemente chiudere tutto, i social, YouTube, WhatsApp, tutto, è andata male, abbiamo sbagliato, succede. I danni prodotti dalla diffusione di video o chat o foto di persone inconsapevoli sono di gran lunga maggiori rispetto a qualunque beneficio potrà mai portare la tecnologia. Chiudiamo tutto, al massimo torneremo a leggere i giornali scandalistici dal parrucchiere. […]

cristina seymandi 2 MASSIMO SEGRE massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 7 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 23 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 6 massimo segre 1 massimo segre 2 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 12 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17