“UBRIACONI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI: SIAMO NOI A PAGARE” – LO PSICHIATRA PAOLO CREPET SI INCAZZA PER LA PROPOSTA DI SALVINI SUI TAXI GRATIS A CHI BEVE IN DISCOTECA: “L’IDEA È OFFENSIVA PER LA SIGNORA CHE DEVE FARE LA CHEMIO E DEVE PAGARSI IL TAXI. TUTTO IL RESTO È ROBA DA OSTERIA” – “E IL GENITORE? FA IL PUSHER E DÀ CENTO EURO AL FIGLIO SAPENDO CHE VANNO IN SPRITZ E PRETENDE CHE PAGHIAMO LA SUA INCAPACITÀ EDUCATIVA”

PAOLO CREPET

“Un Governo serio non può proporre taxi gratis per chi beve in discoteca. Ho chiesto lumi anche al Governatore del Veneto, Luca Zaia che stimo seriamente ma non mi ha risposto: è forse imbarazzato per l’iniziativa del suo leader Matteo Salvini?”.

A parlare è Paolo Crepet, sociologo, psichiatra, scrittore che è su tutte le furie per l’esperimento voluto dal ministro leghista dei Trasporti e delle Infrastrutture […]. […]

“L’idea di per sé è quasi offensiva per la signora che deve fare la chemio e deve pagarsi il taxi. Tutto il resto è roba da osteria. Il messaggio è chiaro”, dice Crepet ironicamente a FQMagazine: “Ubriaconi di tutto il mondo unitevi, per fare la parodia di Marx. Vorrei capire la ratio, siamo noi a dover pagare questi taxi”.

JESOLO - SPERIMENTAZIONE TAXI GRATIS A CHI BEVE IN DISCOTECA

Lo psichiatra non risparmia nulla al Governo: “Si fanno tagli sulla salute, alle scuole, poi a qualcuno viene l’ideona di pagare il taxi a una famiglia che ha la Porsche sotto il sedere“. Se la prende persino con i propri lettori […]: “Tutti i genitori sono d’accordo? Io che riempio le piazze, mi chiedo fuori dall’ironia: cosa ci vengono a fare ad ascoltarmi se questo è il risultato? Se leggessero davvero i miei libri, riderebbero […]. Mi interessa parlare non solo del proponente ma del silenzio compromettente del genitore che fa il pusher nel dare cento euro al figlio sapendo che vanno in Spritz e quant’altro e pretende che paghiamo la sua incapacità educativa”.

