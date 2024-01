“A UCCIDERE LA MIA FAMIGLIA SONO STATI DUE PROFESSIONISTI, NON QUEGLI INGENUI DI ROSA E OLINDO” – AZOUZ MARZOUK, MARITO DI RAFFAELLA CASTAGNA E PADRE DEL PICCOLO YOUSSEF, SUPPORTERÀ LA RICHIESTA DI REVISIONE DEL PROCESSO SULLA STRAGE DI ERBA – OSPITE DI “FARWEST” DI SALVO SOTTILE, HA DETTO: “NON CREDO PROPRIO CHE DEI VICINI DI CASA PER DEI LITIGI, PER RUMORI, POSSANO ARRIVARE A COSI TANTO... NON LO POSSO NEANCHE IMMAGINARE”

Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle vittime della strage di Erba, si assocerà alla richiesta di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'eccidio dell'11 dicembre 2006.

«Io supporterò la richiesta di revisione con argomenti sui quali sto lavorando con i miei legali. Non posso rivelare nulla, è una cosa su cui sto lavorando con i miei avvocati», ha detto Marzouk, che il primo marzo sarà in Tribunale a Brescia per l'udienza in cui sarà discussa l'istanza di revisione presentata dai legali dei coniugi e dal sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser.

Per Marzouk, a mettere in atto la strage di Erba fu «qualcuno di professionista». Sul perché i due coniugi abbiano inizialmente confessato, per poi ritrattare, Marzouk ha risposto «non lo so, non me lo posso spiegare. Sicuramente sono stati ingenui, ma si vede lontano un miglio, non credo di essere l'unico a dire questo».

Su quanto invece sia accaduto l'11 dicembre del 2006, afferma: «Le mie idee e le mie supposizioni mi hanno portato a una condanna per diffamazione, non voglio parlare di piste alternative né di altro».

Ospite lunedì sera a Farwest, il programma di Salvo Sottile su Rai3, Marzouk ha dichiarato: «Non credo proprio che dei vicini di casa per dei litigi, per rumori, possano arrivare a cosi tanto... non lo posso neanche immaginare».

«E poi è da precisare anche come sono stati ammazzati - ha aggiunto Marzouk - Non è che stiamo parlando di persone ingenue, di questi due ingenui. È stato qualcuno che sa come colpire nella gola...». L'autopsia dice che tutte e tre le vittime sono state colpite nello stesso punto, che «lo stesso gesto è stato usato, l'unico è Frigerio che si è salvato per miracolo, per questione di millimetri». […]

