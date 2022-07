IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? PIÙ CHE SUL RITORNO DI UN CLASSICO DELL’EROTICHELLO ESTIVO COME “ABBRONZATISSIMI” O DEL BRUTTO “VAN HELSING” O DELL’ORMAI LONTANO THRILLER “THE RIVER WILD”, PUNTEREI SU UN DIVERTENTISSIMO SALEMME DEL 2018, CIOÈ “UNA FESTA ESAGERATA” - IN SECONDA SERATA POSSO RIPROPORRE “ATTENTI ALLE VEDOVE”, COMMEDIA DI FINE ANNI’ 50 CON DORIS DAY E JACK LEMMON, CHE NON FUNZIONÒ AL PUNTO CHE I DUE NON FECERO PIÙ NULLA AL CINEMA ASSIEME - PER FORTUNA CHE AVETE ANCHE UNA VECCHIA COMMEDIA SEXY CON GLORIA GUIDA, “LA NOVIZIA”… - VIDEO