“GLI UCRAINI PAGANO CON LA VITA LE SANZIONI ‘DEBOLI’” - VOLODYMYR ZELENSKY TORNA A TUONARE CONTRO L’OCCIDENTE: “STIAMO CREANDO UN GRUPPO DI ESPERTI CHE ANALIZZERÀ LE MISURE CONTRO LA RUSSIA CON L’OBIETTIVO DI MONITORARE LA LORO EFFETTIVA EFFICACIA” - “SE I PACCHETTI DI SANZIONI SONO DEBOLI O NON FUNZIONANO ABBASTANZA, SE POSSONO ESSERE AGGIRATI, SI CREA UNA PERICOLOSA ILLUSIONE PER LA LEADERSHIP RUSSA DI POTERSI CONTINUARE A PERMETTERE QUELLO CHE STANNO FACENDO ORA. E GLI UCRAINI PAGANO CON LE LORO VITE. MIGLIAIA DI VITE" - VIDEO

VOLODYMYR ZELENSKY: UCRAINA PAGA CON LA VITA LE SANZIONI DEBOLI

MEME ZELENSKY PUTIN

Zelensky, gruppo esperti controllerà efficacia sanzioni a Mosca

(ANSA) - "Stiamo creando un gruppo di esperti, ucraini e internazionali, presso l'Ufficio del Presidente, che analizzerà costantemente le sanzioni contro la Russia con l'obiettivo di monitorare la loro effettiva efficacia e assicurarsi che non possano essere aggirate. Questo dovrebbe essere un obiettivo per l'intero mondo democratico senza eccezioni". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un nuovo video postato su Telegram.

volodymyr zelensky

Ucraina: Zelensky contrario a 'sanzioni condizionali'

(ANSA) - In un recente discorso video, il presidente Volodymyr Zelensky si è pronunciato contro sanzioni 'condizionali' che ipotizzino una ulteriore escalation del conflitto, citando "segnali e avvertimenti" che alcune sanzioni, come l'embargo petrolifero russo, saranno imposte se la Russia utilizzerà armi chimiche contro l'Ucraina. Lo riporta il Kyiv independent. "Non ho parole. Pensate a cosa si è arrivati: ad aspettarci l'uso di armi chimiche", ha detto.

volodymyr zelensky in collegamento con la camera dei deputati 2

Zelensky, ucraini pagano con la vita le sanzioni 'deboli'

(ANSA) - "Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni "deboli'". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video definendo "passive" le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia.

"Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni 'sospese', ossia se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà qualche risposta - ha aggiunto -, ci sono ora molti accenni e avvertimenti che le sanzioni saranno inasprite, come con un embargo sulle forniture di petrolio russo in Europa, se la Russia usa armi chimiche. Semplicemente non ci sono parole".

GUERRA IN UCRAINA - SOLDATO CON IL LANCIARAZZI

Nel suo discorso Zelensky ha insistito sostenendo che un inasprimento delle sanzioni dipende ora dall'uso di armi chimiche da parte della Russia. "Pensate a cosa si è ridotto il tutto. Aspettare le armi chimiche... Noi, gente viva, dobbiamo aspettare... Tutto ciò che l'esercito russo sta facendo e ha già fatto non merita un embargo petrolifero?

Le bombe al fosforo non lo meritano? La produzione chimica o la centrale nucleare bombardata non lo meritano?". Il presidente ucraino ha chiesto che i pacchetti di sanzioni siano "efficaci e sostanziali": "Se i pacchetti di sanzioni sono deboli o non funzionano abbastanza, se possono essere aggirati, si crea una pericolosa illusione per la leadership russa di potersi continuare a permettere quello che stanno facendo ora. E gli ucraini pagano con le loro vite. Migliaia di vite".

soldati ucraini gambizzano prigionieri russi 5 mariupol distrutta 5 vladimir putin 2 vladimir putin volodymyr zelensky ballerino fluido 7