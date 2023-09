14 set 2023 16:54

“GLI UFO IN MESSICO? UNA TROVATA INFONDATA” - RYAN GRAVES, TENENTE DELLA MARINA AMERICANA CHE HA PARTECIPATO A DIVERSE UDIENZE AL CONGRESSO AMERICANO SUGLI OGGETTI NON IDENTIFICATI, HA BOLLATO LA PRESENTAZIONE DEI DUE CORPI “ALIENI” IN MESSICO COME UNA SONORA CAZZATA: “È STATO UN ENORME PASSO INDIETRO. SONO DELUSO DA QUESTA…” - VIDEO