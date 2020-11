“UN UOMO IN QUEL CONTESTO NON SA NEMMENO DA CHE PARTE È VOLTATO” – LO SPOT TENA BY LANTHIMOS E I LUOGHI COMUNI SULLA SESSUALITÀ DELLE DONNE ANZIANE: A VOLTE IL PROBLEMA È PIÙ LA PERCEZIONE DEL PROBLEMA STESSO CHE LA REALTÀ – IL SESSUOLOGO MARCO ROSSI: “DUE O TRE GOCCE DI URINA, COSA CAMBIANO QUANDO C'È UNO SCAMBIO DI FLUIDI CORPOREI COME QUELLO CHE AVVIENE DURANTE UN RAPPORTO SESSUALE?”

Laura Avalle per “Libero quotidiano”

Nessuno si scandalizza nel vedere una bella donna di settant' anni sfornare torte, accudire gatti e giocare con i nipoti. Diverso sarebbe vedere quella stessa donna in una scena intima e sensuale: la nonna sexy, con le sue rughe, i capelli bianchi e la pelle molliccia, non solo non ce la immaginiamo, ma è tabù. Come se il diritto al piacere e a una sessualità libera e appagante appartenesse solo ai giovani di oggi, e non a quelli di ieri.

Per fortuna ci ha pensato Tena a rompere preconcetti e stereotipi, con il suo nuovo spot televisivo #SenzaEtà, sostenendo le donne nell' essere sé stesse. Confesso che quando l' ho visto per la prima volta ho provato sorpresa perché, oltre a questi temi, si parla anche di incontinenza urinaria, senza mezzi termini e con una naturalezza disarmante.

E così, le gocce di pipì diventano "le gocce della risata" che, con una nuova presa di coscienza, non sono più motivo di disagio e vergogna. Come a sottolineare che l' amore è più forte di tutto e resiste alle sfide del tempo. «È più la percezione del problema stesso che la realtà del problema», spiega il professor Marco Rossi, sessuologo e psichiatra.

«Due o tre gocce di urina, cosa cambiano quando c' è uno scambio di fluidi corporei come quello che avviene durante un rapporto sessuale? A partire dal bacio, con il quale ci scambiamo molto più fluido rispetto a quello che può essere la perdita data dall' incontinenza. Eppure le donne, così come anche gli uomini, hanno preoccupazione e sono imbarazzate da questa cosa».

Vuole dare qualche consiglio a tal proposito? «Fare la pipì subito prima di un rapporto sessuale», risponde l' esperto. «Da giovani, soprattutto a noi maschi, ci dicevano di fare pipì subito dopo aver fatto l' amore, soprattutto per facilitare l' espulsione degli ultimi spermatozoi, ma perché non farla anche prima? Una vescica svuotata, inoltre, è una vescica meno a rischio di possibilità di contrarre infezioni, perché c' è meno rischio di passaggio di germi e batteri. Va precisato, poi, che l' incontinenza non è appannaggio solo della terza età».

Quando rivolgersi a un esperto? «Le cure ci sono sempre. Sono tutte situazioni che si possono affrontare. Poi bisogna affrontarle e focalizzarle a seconda di quello che è il problema specifico. Faccio un esempio: ci può essere la persona che è incontinente solo quando ha la tosse, o quando starnutisce, oppure ancora durante un rapporto sessuale. Bisogna capire bene e valutare le possibili strategie terapeutiche.

È chiaro che una buona ginnastica e una buona tenuta del pavimento pelvico serve in generale per ridurre e contrastare questi problemi. Poi, ovviamente, ci si rivolge a uno specialista per gestire le cose in maniera più specifica».

E a proposito dell' incontinenza durante un rapporto sessuale, il professor Rossi non ha dubbi: «Un uomo in quel contesto non sa nemmeno da che parte è voltato. Figuriamoci se si accorge di poche gocce di urina». Come a ribadire che l' amore non ha limiti, se non quelli che gli diamo.

