“USAVA IL MIO NOME PER STUPRARE ALTRE DONNE” – NEL LIBRO “SHE SAID” IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA HARVEY WEINSTEIN E LA SUA PUPILLA GWYNETH PALTROW – LEI AVREBBE AVUTO UN RUOLO ATTIVO PER FARLO INCASTRARE PARLANDO CON DECINE DI DONNE. MA PER ANNI, ANCHE DOPO IL TENTATIVO DI MOLESTIE NEI SUOI CONFRONTI, I DUE HANNO CONTINUATO AD AVERE UN RAPPORTO – LUI LE HA FATTO VINCERE UN OSCAR E LEI È RIMASTA ZITTA PER ANNI FINCHE'… (VIDEO)

DAGONEWS

harvey weinstein e gwyneth paltrow 5

Gwyneth Paltrow era immersa nel mondo hollywoodiano quando in un'intervista sul suo ruolo da protagonista in “Shakespeare In Love” parlava del suo meravaglioso produttore che le aveva cambiato la vita. Quell’uomo era Harvey Weinstein, lo stesso che adesso ha deciso di distruggere collaborando con i giornalisti del New York Times, mettendosi in contatto con tutte quelle donne che lui negli anni ha molestato.

harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1

Dalle dichiarazioni su “quel tipo tosto, ma straordinario” sono passati 20 anni, e la Paltrow ora dice di lui: «Era un bullo. Non ho mai avuto problemi a resistergli. Non avevo paura di lui. Abbiamo avuto molti scontri». Da quello che è emerso da “She said”, il libro scritto dai giornalisti del New York Times sul produttore, tra Weinstein e Paltrow, l'attrice soprannominata la “First Lady di Miramax “, c’era una relazione complicata e non chiara.

harvey weinstein e gwyneth paltrow 1

Per molto tempo ci si è chiesto perché la Paltrow, l’attrice più vicina a lui, non abbia fatto nulla per fermarlo e, in effetti, pare che qualcosa sia scattato nella sua mente visto che è stata una delle prime attrici a rispondere agli investigatori e a lavorare con i giornalisti in cerca delle vittime.

gwyneth paltrow e brad pitt 2

La Paltrow aveva 22 anni quando Weinstein la molestò: si trovavano in una camera d’albergo quando lui le chiese un massaggio e poi di andare a letto insieme. Lei rifiutò, parlò di quello che le era successo con il suo fidanzato dell’epoca Brad Pitt che minacciò Weinstein. «Gwyneth Paltrow veniva da un certo tipo di ambiente – ha replicato il portavoce del produttore dopo che il ruolo di Paltrow nelle indagini è stato reso noto - Suo padre era un grande produttore, sua madre un’attrice famosa, il suo padrino è Steven Spielberg.

harvey weinstein e gwyneth paltrow 2

Non aveva bisogno di fare film con Harvey Weinstein; lo voleva, e con lui ha vinto i premi più importanti ed è stata l'attrice femminile più pagata per quasi un decennio con Weinstein». Come ha sottolineato il portavoce di Weinstein, il produttore ha ammesso l’approccio e di aver fatto un passo indietro quando l’ha rifiutato: «Mi pare che nonostante il suo rifiuto l’abbia aiutata a diventare una delle più grandi star di Hollywood». Forse la Paltrow aveva dietro le corazzate e un fidanzato pronto a fare il matto motivo per cui era meglio puntate su vittime più vulnerabili. Ma la Paltrow continua a raccontare che aveva paura che le sue minacce potessero rovinarle la carriera.

harvey weinstein e gwyneth paltrow 9

Sul rapporto tra i due è emerso che avevano smesso di lavorare insieme nel 2003 anche se occasionalmente Weinstein le offriva dei ruoli. Nel 2007, lei ha chiesto a Weinstein una mano per la premiere di un film realizzato da suo fratello, Jake. Due anni dopo, rivelano altre e-mail, incontrò Weinstein nel suo ufficio di Manhattan. Dopo aver elogiato la sua interpretazione nel film “Country Strong”, Paltrow gli ha scritto: «Grazie Bomber. Ciò significa molto. Ho messo tutto quello che avevo in quella performance. Sono felice ti sia piaciuto».

madonna harvey weinstein ben affleck e gwyneth paltrow

Paltrow chiuse i rapporti quando era incinta del suo primo figlio, ma nel 2016 ci fu uno scambio di e-mail quando la madre di Weinstein morì. Quando ha ricevuto la sua chiamata lei pensava che volesse ringraziarla e invece lui aveva scoperto che stavano indagando su di lui e voleva assicurarsi che stesse zitta. All’epoca lei non parlò, ma non voleva rimanere zitta per sempre.

harvey weinstein e gwyneth paltrow 7

Nel libro si spiega che Gwyneth e Harvey erano stati fotografati più volte insieme, si comportavano come padre e figlia e nessuno avrebbe mai potuto immaginare una sua collaborazione. Eppure nel 2017 il team di giornalisti si è dovuto ricredere. È stata una delle prime a rispondere e ha avuto un ruolo attivo nel mettersi in contatto con le donne che dicevano di essere state molestate.

A partire dall'autunno del 2017, dice il libro, Paltrow "ha trascorso molte ore al telefono" con donne che erano state molestate o aggredite da Weinstein. Rimase in contatto con la stampa. Quindi, cosa spiega l'improvviso indurimento di Paltrow verso Weinstein?

harvey weinstein e gwyneth paltrow 6

Pare che lei, durante le conversazioni con alcune vittime abbia scoperto che Weinstein prometteva alle vittime di far fare loro la carriera della Paltrow. Il suo nome era stato sfruttato per adescare altre ragazze e questo, almeno secondo il suo racconto, l’ha spinta a collaborare: «Mi sono sentita un'arma di stupro. Questo modo di trattare le donne finisce qua». E così anche la loro tormentata relazione.

GWYNETH PALTROW HARVEY WEINSTEIN

gwyneth paltrow e brad pitt 1 harvey weinstein e gwyneth paltrow 3 harvey weinstein e gwyneth paltrow 8 harvey weinstein, gwyneth paltrow e hillary clinton 1 harvey weinstein e gwyneth paltrow 4