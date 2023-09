“USCIRE CON IL MIO BIMBO AL SICURO NELLA PANCIA È UNA BENEDIZIONE” – PAURA PER KOURTNEY KARDASHIAN E TRAVIS BARKER: L’INFLUENCER, SORELLA DI KIM, È STATA OPERATA D’URGENZA PER SALVARE IL PICCOLO CHE PORTA IN GREMBO – IL MARITO, BATTERISTA DEI BLINK 182, ERA IN TOUR IN EUROPA, E HA MOLLATO TUTTO PER CORRERE AL FIANCO DELLA MOGLIE, CHE SUI SOCIAL HA COMMENTATO I MOMENTI DRAMMATICI: “NON ERO PREPARATA ALLA PAURA DI UN INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE SUL FETO E…”

Sono stati giorni difficili per Kourtney Kardashian e Travis Barker, che sono in attesa del loro primo figlio insieme (hanno entrambi tre figli da precedenti relazioni).

La modella e imprenditrice è stata infatti ricoverata d'urgenza per salvare il feto e il batterista dei Blink-182, in tour in Europa, si è precipitato da lei.

"Grata ai dottori e alla famiglia"

Per fortuna la 44enne ha potuto contare sull'appoggio della famiglia, che si è precipitata da lei in un momento così difficile. "Sarò sempre grata ai miei incredibili dottori per aver salvato il bebè.

Sarò eternamente grata a mio marito che è corso al mio fianco dal tour per essere con me in ospedale e prendersi cura di me dopo l'intervento, la mia roccia. E alla mia mamma, grazie per avermi tenuto la mano attraverso tutto questo", ha scritto Kourtney sui social a fianco dell'immagine di due mani intrecciate con uno scorcio del pancione.

[…], "Avendo avuto tre gravidanze davvero facili in passato, non ero preparata alla paura di precipitarmi in un intervento chirurgico urgente sul feto", ha ammesso su Instagram.

[…] "Da oggi ho una comprensione e un rispetto completamente nuovi per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini durante la gravidanza. Uscire dall'ospedale con il mio bambino nella pancia e al sicuro è stata la vera benedizione".

