Per essere sicuro di non dimenticare le parole delle sue canzoni – anche di quelle più famose come «Eleanor Rigby» – Sir Paul McCartney ammette di fare ricorso al gobbo. Ma non si tratta di un problema di memoria, bensì di attenzione, perché mentre canta, la sua mente si distrae e tanti saluti al brano che sta suonando.

«A volte mentre eseguo una canzone tipo “Eleanor Rigby” o una simile, entro in modalità autopilota – ha confessato infatti il 78enne ex Beatles al podcast “Smartless” - e così comincio a pensare “cosa mangerò a cena? Forse non ci sarà la zuppa, ma magari prenderò il piatto principale”.

E a quel punto mi impongo “Stop!”, perché sto cantando “Eleanor Rigby”! Ho separato me stesso da Paul e la fama, ma un paio di pezzi nella mia testa stanno andando in posti differenti. A volte questo meccanismo si rompe e dimentico la canzone e per questo motivo uso il gobbo».

Nell’intervista il cantante britannico ha anche ammesso di rifiutare sistematicamente le foto con i fan, ma in questo caso il Covid-19 non c’entra nulla, perché lo faceva ancora prima che esplodesse la pandemia che ha azzerato i contatti fisici fra le persone. «So di essere molto famoso – ha continuato McCartney – ma non voglio andare in giro come se lo fossi. Non mi piace posare per le foto, così quando qualcuno mi chiede “Posso fare una foto?”, rispondo “mi dispiace, non faccio foto”.

A volte mi verrebbe voglia di dire “Guarda, sono felice di parlare con te, ma nel momento in cui metti il tuo braccio attorno a me, mi sento come la scimmietta di Saint-Tropez. Venite a fare una foto con la scimmietta!”. E questo non mi piace, lo trovo scoraggiante».

