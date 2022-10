10 ott 2022 16:39

“È USO NON AUTORIZZATO DELLA VENERE DI BOTTICELLI” – GLI UFFIZI DI FIRENZE HANNO FATTO CAUSA A JEAN PAUL GAULTIER PER AVER UTILIZZATO L’IMMAGINE DEL CAPOLAVORO SU CANOTTE E PANTALONI: PER LA LEGGE LE IMMAGINI DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA ITALIANA SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E AL PAGAMENTO DEL RELATIVO CANONE. I MUSEI HANNO INVIATO UNA DIFFIDA, MA ALLA CASA DI MODA SE NE SONO FREGATI – DEVE AVER PAGATO ZARA CHE HA BRUCIATO LA MAISON FRANCESE CON IL FACCIONE DELLA VENERE SUL CORSETTO: UNA CAFONATA INDOSSATA DA CHIARA FERRAGNI E SUBITO ANDATO A RUBA NEI NEGOZI… VIDEO