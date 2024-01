“VACCHI” GRASSE! – GIANLUCA VACCHI INTASCHERÀ OLTRE 700 MILIONI DI EURO DALL’USCITA DA "IMA", L’AZIENDA FAMILIARE LEADER MONDIALE DEL PACKAGING GUIDATA DAL CUGINO, ALBERTO – DOPO I BALLETTI SU TIKTOK DELL’INFLENCER, IL GRUPPO GUIDATO ERA STATO COSTRETTO A PRECISARE CHE IL BALLERINO NON SI OCCUPAVA DELLA GESTIONE AZIENDALE – “I PROGETTI FUTURI? NON VOGLIO ESAGERARE, FARÒ QUELLO CHE SO FARE” (CAZZEGGIARE SUI SOCIAL, OVVIAMENTE) - VIDEO

Estratto da www.open.online

gianluca vacchi 2

Oltre 700 milioni. È la cifra che intascherà l’imprenditore bolognese e influencer Gianluca Vacchi con l’uscita di scena dalla Ima, l’azienda di famiglia guidata dal cugino Alberto, dopo la cessione della quota azionaria del 13,2% detenuta in portafoglio. Lo rivela in una lunga intervista Il Resto del Carlino.

ALBERTO GIANLUCA VACCHI

«[…] Con mio cugino Alberto alla guida – prosegue – Ima crescerà ancora ed è un bene se si quoterà a Wall Street. Non lascio perché non ho fiducia negli scenari futuri della multinazionale, in Ima ho una fiducia illimitata. Ma perché sono un cultore del transito della vita. Di vite ne ho avute tante, a 56 anni ne inizierò una nuova in cui potrò disporre del mio patrimonio […] Per quanto riguarda, invece, i progetti futuri, Vacchi coniugherà «la voglia di impresa e quella del buon padre. Non voglio esagerare, farò quello che so fare» […]

ARTICOLI CORRELATI

gianluca vacchi in costa smeralda gianluca vacchi in costa smeralda gianluca vacchi gianluca vacchi alberto gianluca vacchi