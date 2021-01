CONTE, GAME OVER - “NON È RENZI MA IL PREMIER A STACCARE LA SPINA AL GOVERNO NON RISPONDENDO ALLE NOSTRE RICHIESTE” – IL RENZIANISSIMO ROSATO: NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ. CI HA DETTO CHE CI VEDREMO IN AULA SFIDANDOCI? VA BENE. CI VEDREMO IN PARLAMENTO. IL COMUNICATO DI CONTE? MA CHE OFFERTA AVREBBE FATTO? NOI VOGLIAMO RISPOSTE ALLE NOSTRE RICHIESTE”. E POI SPIEGA IL MOTIVO PER CUI NON SI ANDRA’ A ELEZIONI ANTICIPATE