Estratto dell'articolo di Cesare Giuzzi per www.corriere.it

Via degli Artieri civico 20. Si può far paura anche soltanto con un nome su un citofono. […]

Perché è scolpito nella storia di piazza Prealpi, di Milano, della criminalità organizzata italiana: «Di Giovine - Serraino». Negli anni Novanta la banda guidata da Emilio Di Giovine e da sua madre Maria Serraino, la mitica «Nonna eroina», trafficava cocaina in mezzo mondo. Oggi i nipotini e i parenti (il narcos Denis Sarro su tutti) portano avanti tradizione e nome di famiglia, […]

Troppo piccoli per i grossi affari, ma nati con sangue blu che esige rispetto e terrore. […] I ragazzini sono quelli che ronzano intorno ai rapper emergenti Philip, a Le Tazmania, al Profeta. La «Z8» è la baby gang di piazza Prealpi. I rapporti dei carabinieri parlano di «una trentina di ragazzi prevalentemente italiani, tra i 17 e i 26 anni»: «Alcuni dei quali hanno contatti con esponenti della ’ndrina di Giovine-Serraino».

SIMBA LA RUE, BABY GANG E GLI ALTRI TRAPPER

Musica, droga, minacce e coltelli. Oggi del giro di piazza Prealpi fanno parte anche Simba la Rue, Rondo Da Sosa e Baby Gang, rapper sempre in bilico tra fama e galera (soprattutto la seconda). Il punto di incontro tra i due mondi è un negozio di parrucchiere in piazza Prealpi. Si chiama «Cinque stelle», se non passi di qui musicalmente non sei nessuno.

[…] Negli ultimi giorni è diventato virale sui social un video girato da un 25enne italo-tunisino, l’aspirante influencer «Turbo Billie Commando». Un video in cui lui e l’amico, 22enne italiano, urlano in faccia a due poliziotti insulti e minacce di ogni tipo: «Vai a casa agente! Vai a casa che t’abbuffo di mazzate. Il taser te lo metto nel c..., cogl...! Andate a casa che ve lo metto in bocca. Cogl...!».

Due minuti di video finiti in tempo reale su Instagram in una diretta seguita da 40 persone. […] I poliziotti erano stati chiamati perché c’erano in strada dei ragazzi che saltavano sulle macchine parcheggiate. […]

la mappa delle 13 baby gang a milano

La storia completa però è più complessa di quanto si vede nei due minuti. Perché è vero che i poliziotti apparentemente non reagiscono, ma sono in realtà in attesa di rinforzi (arriveranno altre quattro volanti) per agire in sicurezza. Infatti quando arrivano le altre pattuglie, i due giovani fuggono. Il 22enne viene bloccato dopo un inseguimento a piedi, il 25enne sul pianerottolo di casa dove i genitori cercano di «liberarlo» attaccando e minacciando i poliziotti.

In piazza viene fermata anche una ragazza di 20 anni (la sola senza precedenti) che era con i ragazzi e che insulta gli agenti. E anche un 24enne che corre in suo soccorso: «Infami di mer...». Bilancio finale: tutti e sei denunciati. […]

