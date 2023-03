“I VANDALI RUBANO OGNI COSA DURANTE LE OCCUPAZIONI A SCUOLA. NON HANNO RISPETTO” – CON SCUOLE CHE CADONO A PEZZI E PROF PICCHIATI, PER IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE VALDITARA LA PRIORITÀ È FARE LA GUERRA ALLE OCCUPAZIONI: “A ROMA NEL 2021 ABBIAMO AVUTO 500MILA EURO DI DANNI DURANTE LE OCCUPAZIONI TRA FURTI DI PC E DISTRUZIONE DI LABORATORI. QUALCUNO DEVE RISPONDERE DI QUELLO CHE ACCADE…”

Estratto dell'articolo di Francesca del Vecchio per www.lastampa.it

giuseppe valditara

A Roma, nel 2021 abbiamo avuto 500mila euro di danni durante le occupazioni scolastiche tra furti di pc e distruzione di laboratori. In quelle occasioni entra chiunque a scuola. Bisogna trovare una soluzione». Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto a Milano alla Scuola di Formazione politica della Lega, se la prende con «i vandali che non hanno rispetto per i beni pubblici" e che durante le occupazioni "rubano qualsiasi cosa».

occupazione a scuola 6

Implicitamente, però, il riferimento sembra essere agli studenti. Secondo il ministro, infatti, occorre che «i ragazzi tornino a ispirarsi a valori come il rispetto per i professori e i beni pubblici». Poi aggiunge: «Qualcuno deve rispondere di quello che accade durante le occupazioni, altrimenti pagano tutti. Paga ognuno di voi, non soltanto i vandali. […]

occupazione a scuola 7

La sfida del ministro è anche agli Enti locali per «scuole belle, colorate, nelle quali si studia meglio».

Sull'alternanza scuola-lavoro, poi, ha ribadito la posizione del governo: «In totale sicurezza, ma è fondamentale. È un tema che ci differenzia nettamente dalla sinistra, che è ideologica e astratta, che vorrebbe che tutti studiassero materie culturali lasciando a chissà quando la formazione professionalizzante. Così avremmo tanti altri disoccupati in aggiunta a quelli che già abbiamo».

occupazione a scuola 5

occupazione a scuola 4 occupazione a scuola 2 occupazione a scuola 1

occupazione a scuola 3