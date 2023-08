IL “VECCHIO” MONDO SI RIBELLA ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – IL “NEW YORK TIMES” HA "BLOCCATO" CHATGPT: IL QUOTIDIANO HA STOPPATO I “CRAWLER”, I SOFTWARE CHE RACCOLGONO DATI A STRASCIDO DA INTERNET, DELLA PIATTAFORMA FONDATA DA “OPENAI”: “I NOSTRI CONTENUTI NON POSSONO ESSERE USATI PER ADDESTRARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”. NON È ESCLUSA UNA POSSIBILE AZIONE LEGALE…

(ANSA) - I contenuti del New York Times non possono essere usati per addestrare l'intelligenza artificiale, inclusa ChatGPT. Lo ha deciso il quotidiano bloccando i crawler web di OpenAI già da alcuni giorni.

Secondo quanto riporta The Verge, il New York Times ha disabilitato i GPTBot e non esclude una possibile azione legale contro OpenAI per la violazione dei diritti della proprietà intellettuale.

Un'azione legale non sarebbe la prima per ChatGPT: almeno due autori hanno infatti fatto causa contro i suoi bot. A ricorrere contro OpenAI è stata anche il legale e programmatore Matthew Butterick, secondo il quale le pratiche della società sono simili alla pirateria software.

