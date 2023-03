“VEDI MATTEO, QUESTE COPERTE SONO DI CACHEMIRE. SONO SPLENDIDE LE ABBIAMO SCELTE CON MARTA. VEDI: LE DEVI STENDERE COSÌ SUL LETTO, SONO CALDISSIME…” – BERLUSCONI HA REGALATO A SALVINI, PER I SUOI 50 ANNI, COPERTE DI CACHEMIRE, CAMICIE SCURE CUCITE A MANO DAL SUO SARTO DI FIDUCIA E QUADRI D’AUTORE - LA TORTA TRONEGGIAVA CON TANTO DI SCRITTA: “AUGURI MATTEO PER I TUOI 30 ANNI, PER GLI ALTRI 20 LA CASSAZIONE HA DECRETATO LA PRESCRIZIONE” - BERLUSCONI TORNA MATTATORE: “STIAMO UNITI, PERCHÉ SIAMO FORTISSIMI: STIAMO CAMBIANDO L’ITALIA. GIORGIA MELONI È I-N-V-I-N-C-I-B-I-L-E”

COMPLEANNO DI MATTEO SALVINI, GIORGIA MELONI CANTA CON IL FESTEGGIATO

FRANCESCA VERDINI CANTA CON PATRIZIA LORENA AL COMPLEANNO DI SALVINI

Estratto dell’articolo di Claudio Bozza per www.corriere.it

FESTA DI COMPLEANNO PER I 50 ANNI DI MATTEO SALVINI

«Vedi Matteo, queste coperte sono di cachemire. Sono splendide le abbiamo scelte con Marta. Vedi: le devi stendere così sul letto, sono caldissime...», spiega Silvio Berlusconi a Matteo Salvini mentre scarta il regalo per i suoi 50 anni. Subito dopo arriva un altro pacco: dentro ci sono una serie di camicie scure, cucite a mano dal sarto di fiducia del Cavaliere, che aggiunge: «Così la smetti di metterti tutte quelle camicie bianche, questo sì che è un capo elegante». Poi è stato il turno di una serie di quadri d’autore. È venerdì sera.

FESTA DI COMPLEANNO A SORPRESA DI MATTEO SALVINI A UGGIATE TREVANO - IL MENU

Il leader della Lega, con un tranello ben orchestrato, arriva in una lussuosa tenuta di Uggiate-Trevano (vicino al lago di Como) accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, che gli aveva promesso un romantico tête-à-tête per festeggiare lontano da tutto e tutti. Ma quando Salvini è entrato nella sala del ristorante le luci si sono accese all’improvviso e si è trovato davanti lo stato maggiore del centrodestra, tutti i suoi famigliari e gli amici più stretti.

FESTA DI COMPLEANNO A SORPRESA DI MATTEO SALVINI A UGGIATE TREVANO - IL MENU

In prima fila, assieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra, c’è Giorgia Meloni, che […] ha preso un aereo per raggiungere il party per celebrare il mezzo secolo dell’alleato. E durante la serata proprio Meloni e Salvini si sono anche esibiti in un karaoke, abbracciandosi e cantando assieme «La canzone di Marinella» di Fabrizio De André, accompagnati al pianoforte. […]

Seduti al tavolo con la premier e Salvini ci sono anche i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti (che scherza agitando una stampella perché temporaneamente claudicante), Roberto Calderoli e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Di Fontana manca il governatore lombardo Attilio, invitato ma fermato da impegni personali. Tra gli invitati anche il parlamentare e imprenditore della sanità privata Antonio Angelucci […]

matteo salvini e giorgia meloni cantano 1

[…] Sorridente, tra i tavoli, gira anche Simonetta Fossombroni, madre di Francesca e moglie di Denis Verdini, rimasto a Firenze dove sta scontando gli arresti domiciliari. Arriva il momento clou, la torta con tanto di scritta: «Auguri Matteo per i tuoi 30 anni, per gli altri 20 la Cassazione ha decretato la prescrizione». Berlusconi sale in cattedra: «Stiamo uniti, perché siamo fortissimi: stiamo cambiando l’Italia. Giorgia Meloni è i-n-v-i-n-c-i-b-i-l-e», dice scandendo le parole. […]

francesca verdini patrizia lorena al compleanno di salvini francesca verdini patrizia lorena al compleanno di salvini matteo salvini e giorgia meloni cantano matteo salvini e giorgia meloni cantano matteo salvini e giorgia meloni cantano