LE “VEDOVE” DEL CAVALIERE – PER L'ULTIMO SALUTO A BERLUSCONI, AL DUOMO DI MILANO, C’ERANO MARTA FASCINA, FRANCESCA PASCALE E VERONICA LARIO, INSIEME PER LA PRIMA VOLTA. ASSENTE INVECE LA PRIMA MOGLIE, CARLA DALL’OGLIO – TRALASCIANDO LE COMPAGNE UFFICIALI, QUANTE ALTRE SIGNORE E SIGNORINE “BERLUSCONATE” DAL CAV ERANO PRESENTI AI FUNERALI? AH, NON SAPERLO… - L’ARRIVO DELLA PASCALE CHE, ASSEDIATA DAI CRONISTI, NON RILASCIA DICHIARAZIONI: “NON È IL MOMENTO” - VIDEO

francesca pascale ai funerali di silvio berlusconi

Francesca Pascale arriva in Duomo per il funerale di Berlusconi: «Scusate per il mio silenzio, non è il momento»

Da www.corriere.it

L’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale è arrivata in Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi. Molto commossa e con occhiali scuri, Francesca Pascale non ha voluto rilasciare dichiarazioni: «Vi chiedo scusa non è il momento».

Marta Fascina, Francesca Pascale e Veronica Lario: la compagna e le ex di Berlusconi insieme per la prima volta

Estratto dell’articolo di Lucia Landoni per www.repubblica.it

veronica lario

Insieme per la prima (e chissà se ultima) volta per salutare l'uomo che tutte hanno amato in diversi momenti della sua vita: ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi in Duomo non potevano mancare le sue donne, dall'attuale compagna Marta Fascina alla ex Francesca Pascale e alla seconda moglie Veronica Lario.

Fascina, visibilmente provata dal dolore, ha accompagnato l'ingresso del feretro in chiesa insieme ai cinque figli di Berlusconi, seguendolo lungo la navata centrale e prendendo posto in prima fila sul lato destro dell'altare, accanto alla figlia maggiore Marina Berlusconi.

[…] la deputata di Forza Italia, che era da tre anni al fianco di Berlusconi, è stata più volte colta dalle telecamere presenti in Duomo mentre cercava di trattenere le lacrime e sussurrava preghiere a fior di labbra, con le mani giunte e lo sguardo fisso sul feretro. Alle sue spalle i genitori, Orazio Fascina […] e la moglie Angela Della Morte. Al termine della cerimonia, […] Si è poi chinata e ha dato un ultimo bacio al feretro.

marina berlusconi marta fascina

Subito dietro ai familiari, in seconda fila ma dallo stesso lato della cattedrale, c'era Veronica Lario, seduta accanto alla nuora Federica Fumagalli, moglie del figlio Luigi, alla compagna di Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin, e ai genitori di Marta Fascina. Sul suo cartellino segnaposto, Lario […] era indicata con il suo cognome da nubile, Bartolini.

È arrivata in grande anticipo anche Francesca Pascale, che è entrata in Duomo passando per l'ingresso di piazza Fontana, visibilmente commossa, e vestita con tailleur nero, occhiali scuri e sneakers. ''Vi chiedo scusa, non è il momento'' ha detto ai cronisti che l'hanno intercettata. […]

Assente invece […] la prima moglie Carla Dall'Oglio - il cui matrimonio con Berlusconi era durato 20 anni (dal 1965 al 1985) - che nei giorni scorsi aveva dedicato all'ex premier un necrologio definendolo "un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli", ovvero Marina e Piersilvio.

