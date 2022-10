“VENITE, L’HO AMMAZZATA” – OMICIDIO A CONEGLIANO, IN PROVINCIA DI TREVISO, DOVE UN 57ENNE HA SGOZZATO LA MADRE DI 87 ANNI E HA SQUARTATO IL GATTO – DOPO L’OMICIDIO L’ASSASSINO HA CHIAMATO I CARABINIERI: QUANDO I MILITARI HANNO FATTO IRRUZIONE IN CASA SUA, LI HA AGGREDITI - AL MOMENTO DEL FERMO IL KILLER ERA SEMINUDO E IN STATO CONFUSIONALE E…

Andrea Pistore e Nicola Rotari per www.corriere.it

maria luisa bazzo

Cruento delitto nel Trevigiano dove un’anziana è stata trovata priva di vita all’interno di un appartamento in via Einaudi a Paré di Conegliano. La donna, Maria Luisa Bazzo (per tutti Gina) di 87 anni, è stata rinvenuta in una pozza di sangue, con diverse ferite di arma da taglio sul corpo e in particolare all’altezza della gola. A ucciderla sarebbe stato il figlio Ippolito Zandegiacomo.

L’aggressione

Sul posto il nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso oltre ai militari di Conegliano e alle ambulanze: ancora da chiarire la dinamica di quello che sembra a tutti gli effetti un omicidio in ambito familiare. Il figlio di 57 anni l’avrebbe sgozzata, uccidendo anche il gatto della madre: non è chiaro, al momento, quale sia il movente del delitto. A chiamare i carabinieri è stato proprio il figlio convivente che ha urlato al telefono: «Venite, l’ho ammazzata».

ippolito zandegiacomo

L’uomo, che era in cura ai servizi sociali, ha aggredito i militari intervenuti per arrestarlo: si è prima barricato in casa, poi si è arreso solo quando le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione e l’hanno immobilizzato. Al momento del fermo era seminudo e in stato confusionale, tanto da essere ricoverato in ospedale.

L’hotel di Auronzo

Il cadavere dell’anziana era a terra nella sua camera da letto e sopra a un comodino è stato trovato un coltello insanguinato. Squartato il gatto che viveva con la donna. Alle 8 i vicini di casa hanno sentito delle urla e hanno dato l’allarme. Il marito, Solima Bruno Zandegiacomo, era morto due mesi fa: insieme alla vittima avevano gestito l’albergo Belvedere di Auronzo di Cadore nel Bellunese

