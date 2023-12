“I VERI EROI NON SONO I MIGRANTI CHE PARTONO, MA QUELLI CHE RESTANO A CASA LORO” - VANNACCI SHOW AL CENTRO STUDI SAN CARLO A TORINO: “IL PIANETA NON VUOLE ESSERE SALVATO, SI SALVA DA SOLO: IO GUIDO UN DIESEL CHE HA 22 ANNI E MI COSTA MOLTO MENO DI QUALUNQUE AUTO ELETTRICA. AVETE L’ECO ANSIA? ALLORA ANDATE A STUDIARE E A LAVORARE E CREATE REDDITO, COSÌ L’ANSIA VI PASSA. HO SCRITTO UN LIBRO PIENO DI BANALITÀ, MA OGGI LA NORMALITÀ È RIVOLUZIONARIA: QUESTO SIGNIFICA IL MONDO AL CONTRARIO” - AD ASCOLTARLO CINQUANTA PERSONE, OTTANTA FUORI A CONTESTARLO AL GRIDO: “VANNACCI A TESTA IN GIÙ, IL MONDO AL CONTRARIO LO VEDI SOLO TU”

Estratto dell’articolo di Maurizio Crosetti per www.repubblica.it

IL GENERALE ROBERTO VANNACCI

«La Terra è fascista e se ne frega! Di noi...». «I veri eroi non sono i migranti che partono, ma quelli che restano. I primi se ne vanno per convenienza, i secondi si battono per una patria migliore». «Ogni identità è esclusiva, altrimenti è mescolone, paccottiglia. Se dico “mi piacciono le more” escludo le bionde, c’è poco da fare».

«Il pianeta non vuole essere salvato, si salva da solo: io guido un diesel che ha 22 anni e mi costa molto meno di qualunque auto elettrica». «Avete l’eco ansia? Allora andate a studiare e a lavorare e create reddito, così l’ansia vi passa». «Ho scritto un libro pieno di banalità, ma oggi la normalità è rivoluzionaria: questo significa il mondo al contrario».

il mondo al contrario roberto vannacci

Che grande errore far saltare la cena del Cral con il generale Vannacci. Cosa ci siamo persi. Se già nell’incontro organizzato in extremis al Centro Studi San Carlo da Nazione Futura e Rinascimento Europeo, il capo di Stato Maggiore delle fesserie è riuscito a regalarci la breve antologia che vi abbiamo appena proposto, chissà il generale come avrebbe scatenato le truppe d’occupazione della propria dialettica con un’intera serata a disposizione! Invece niente.

GENERALE VANNACCI

Zittirlo (grave errore sempre, se poi arriva dai paladini dell’inclusione è un autogol alla Comunardo Niccolai) lo ha trasformato in una specie di martire della libertà di parola e di pensiero. L’ex comandante della Folgore, un martire. Quello che dice che gli omosessuali non sono normali. «Perché se dico che non sono normali gli idraulici, i bancari o i militari, nessuno si offende e i gay invece sì? Ragionateci».

ROBERTO VANNACCI

[…] Ascoltato da una cinquantina di persone e insultato da un’ottantina, con ampio spiegamento di forza pubblica (che hai pagato tu, amico lettore), il generale Vannacci ha detto una serie di altre amenità che qui di seguito riassumiamo. «La civiltà occidentale è come la pietra arenaria, stratificata da 4 mila anni, e qualcuno vuole polverizzarla a martellate».

roberto vannacci nel 2018

[…] «L’umanità non è mai stata meglio di oggi, non siamo mai stati così ricchi e non abbiamo mai vissuto così tanto». «Stiamo andando verso la dittatura delle minoranze, questo è il risultato del pensiero unico». «Lo strumento contro l’immigrazione selvaggia è la legge: prendiamo esempio da Australia e Giappone, da come hanno saputo chiudere le porte ai clandestini». […] Una serata più che altro noiosa. Anche i cori dei contestatori lo erano, compreso quel “Vannacci nel buco del c.” che non sentivamo dalla nostra seconda media (1974), un po’ più creativo il “Vannacci a testa in giù/il mondo al contrario lo vedi solo tu”, non elegantissimo, va detto, ma originale. […]

roberto vannacci foto di Massimo Sestini PER CHI roberto vannacci foto di Massimo Sestini PER CHI roberto vannacci foto di Massimo Sestini per chi