CIRO AL BERSAGLIO – DENTRO AL MOVIMENTO 5 STELLE NON SANNO COME RIMEDIARE DOPO IL VIDEO-EMBOLO DELIRANTE DI BEPPE GRILLO. IN IMBARAZZO SOPRATTUTTO LE DONNE GRILLINE, CHE SI SONO TRINCERATE IN UN SILENZIO MOLTO RUMOROSO – COME SE NON BASTASSE, C’È ANCHE IL CASINO CON CASALEGGIO. IL “GRAFFIO” DI PANARARI: “CONTE IL TEMPOREGGIATORE POTREBBE FARE UN SCATTO VERSO UN PARTITO NORMALE. AL MOMENTO, COME DA TRADIZIONE, NON SI VA OLTRE IL CERCHIOBOTTISMO…”