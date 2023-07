20 lug 2023 08:45

“LA VERITÀ SULLE STRAGI DEL 1992? FINO A QUANDO, NELLE ISTITUZIONI, CI SARÀ CHI SA E NON PARLA NON SAPREMO MAI DAVVERO TUTTO” - ANTONIO VULLO, UNICO SOPRAVVISSUTO ALLA STRAGE DI VIA D’AMELIO: “PER MOLTO TEMPO NON HO SENTITO LO STATO VICINO. ANZI HO AVUTO L’IMPRESSIONE DI ESSERE CONSIDERATO IL TESTIMONE DI VERITÀ SCOMODE E DI ESSERE QUINDI TRATTATO CON OSTILITÀ. ORA FORSE LE COSE SONO UN PO’ CAMBIATE - QUANDO VEDI A TERRA I BRANDELLI DI CARNE DEI TUOI COLLEGHI, QUANDO CALPESTI PEZZI DI CORPI DEI TUOI FRATELLI SALTATI IN ARIA, NIENTE È PIÙ COME PRIMA. È UNO CHOC INSUPERABILE CHE TI CAMBIA PER SEMPRE”