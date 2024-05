“UN VERME MI HA MANGIATO UNA PARTE DEL CERVELLO” – ADESSO ABBIAMO CAPITO PERCHÉ ROBERT KENNEDY JR È COSÌ SVALVOLATO: AVEVA UN “PARASSITA” NEL CERVELLO! - IL “NEW YORK TIMES” RICICCIA LA STORIA CHE IL FIGLIO DI BOBBY RIFILÒ AI GIUDICI DURANTE LA CAUSA DI DIVORZIO DEL 2012, PER GIUSTIFICARE UN CALO DEL SUO REDDITO: “SOFFRIVO DI VUOTI DI MEMORIA E DALLA TAC I MEDICI NOTARONO UN PUNTO NERO. SI PENSAVA A UN TUMORE, MA…”

Da www.adnkronos.com

Il candidato indipendente alle presidenziali americane, Robert F. Kennedy Jr, ha raccontato che una volta un verme gli entrò nel cervello e ne mangiò una parte. A rivelare questa vicenda è il New York Times, secondo cui il 70enne Kennedy rilasciò questa dichiarazione durante una deposizione del 2012 nella procedura di divorzio dalla sua seconda moglie Mary Richardson Kennedy, morta suicida in quello stesso anno.

In quella deposizione Robert F Kennedy Jr spiegò che la sua capacità di guadagno si era ridotta a causa di problemi cognitivi, iniziati due anni prima con episodi di perdita di memoria e annebbiamento mentale. Aveva quindi contattato neurologi che gli avevano diagnosticato un tumore, ma un altro medico arrivò a una conclusione diversa, ritenendo che i suoi disturbi "fossero causati da un verme che mi era entrato nel cervello, ne aveva mangiato una parte e poi era morto".

Il figlio dell'ex procuratore generale ed ex senatore degli Stati Uniti Robert F. Kennedy, e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e dell'ex senatore Ted Kennedy, ha dichiarato durante la deposizione che gli era stato diagnosticato un avvelenamento da mercurio. Al New York Times si è detto convinto che l'avvelenamento fosse stato causato dalla sua dieta che includeva molto tonno, che contiene livelli molto più elevati di mercurio rispetto ad altri pesci.

2. KENNEDY JR: “IN PASSATO UN PARASSITA MI SCAVÒ UN BUCO NEL CERVELLO”

Estratto di Massimo Basile per www.repubblica.it

Due candidati presidenziali, uno di 81 anni e l’altro di 77, dicono di scoppiare di salute anche se sono affetti da continue amnesie. Il terzo, che ne ha 70, e sarebbe il “ragazzo” del trio, non sembra stare molto meglio: ha avuto in passato un parassita che gli ha mangiato parte del cervello, provocandogli vuoti di memorie e problemi cognitivi. Lo riporta il New York Times in un lungo articolo.

Robert Kennedy Jr, avvocato ambientalista, figlio del candidato presidenziale Democratico Bob Kennedy ucciso nel ’68 e nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy assassinato nel ’63, nonostante la sua campagna punti sul giovanilismo di un uomo capace di fare snowboard, avrebbe un quadro clinico non così migliore di Joe Biden e Donald Trump: Kennedy ha spiegato di aver avuto in passato una perdita completa della memoria breve e altre amnesie che lo avevano allarmato.

Il caso, ha raccontato il New York Times, risale al 2010, quando l’avvocato aveva consultato una serie di neurologi di alto profilo dopo che suo zio, il senatore Edward Kennedy, era morto per un cancro al cervello. Attraverso le analisi, i medici avevano notato un punto nero nel cervello. La diagnosi era stata tragica: tumore. […] Ma mentre si stava preparando per andare in ospedale, Kennedy Jr aveva ricevuto una telefonata da un dottore del Presbyterian Hospital di New York, che gli aveva presentato una diagnosi diversa: quel punto nero non era un tumore, ma un parassita. Il verme avrebbe penetrato il cervello, mangiato una porzione e poi era morto.

Il retroscena della malattia potrebbe aiutare Kennedy a offrire agli americani l’immagine di un uomo che non ha niente da nascondere, rispetto ai suoi sfidanti, ma lascia aperti i dubbi sulla sua salute […] Il candidato indipendente non può commettere errori: ha bisogno di alimentare la sua popolarità e di farlo in fretta, perché finora ha ottenuto la possibilità di partecipare alle elezioni solo in Utah, Michigan e Hawaii. La sua campagna ha aggiunto anche California e Delaware, ma è ancora troppo poco.

[…]quadro clinico non ottimale. Per anni Kennedy, ha aggiunto il Times, ha sofferto di fibrillazione atriale, un’alterazione del ritmo cardiaco che aumenta il rischio di infarto e ictus. L’avvocato è stato ricoverato almeno quattro volte […]

