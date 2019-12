“VESTITI CON STILE, NON SAI MAI CHI STA GUARDANDO” – BUFERA SUL VIDEO CHE IMMORTALA UN CONDUTTORE TV CON TACCHI E CALZE ALL’ AEROPORTO DI FORT LAUDERDALE, NEGLI USA – SUI SOCIAL HATER SCATENATI: “MASCOLINITA’ TOSSICA” - LUI SPIEGA CHE IN REALTÀ INDOSSAVA UN “TAILLEUR SU MISURA”: "SONO UN TIPO NORMALE CHE ADORA LE MOTO, LE DONNE E IL ROCK E A CUI PIACCIONO ANCHE CALZE E TACCHI DI TANTO IN TANTO” - HA ANCHE FORNITO INFORMAZIONI SU COME HA OTTENUTO GAMBE INCREDIBILI, SPIEGANDO CHE… - VIDEO

Alix Amer per www.ilmessaggero.it

Un famoso conduttore di podcast e videomeker, Paul Duane, sta “combattendo” la sua battaglia contro i troll che lo hanno attaccato pubblicando un suo filmato che lo immortala mentre cammina all’interno dell’aeroporto di Fort Lauderdale (Stati Uniti) con una giacca elegante, un paio di collant e tacchi alti.

Il video di Duane che si dirige al ritiro bagagli all’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood è diventato virale domenica scorsa, ha fatto ben oltre 6 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Nel filmato si vede il conduttore mentre indossa un abito grigio elegante, dei collant leggeri e un paio di tacchi marroni mentre attraversa l’aeroporto tra centinaia di persone.

La prima pubblicazione è apparsa su TikTok, poi è rimbalzato su Twitter, con una sfilza di commenti di tutti i generi. Molte persone hanno condiviso frasi sprezzanti nei confronti di Duane. I troll che lo hanno attaccato hanno deciso di criticare principalmente la scelta dell’abbigliamento. “Mascolinità tossica”, la definisce l’utente Faith Naff, sempre su Twitter.

Paul ha spiegato il suo abbigliamento sul suo account, e mentre molti ipotizzavano che indossasse una gonna, lui ha detto che in realtà indossava un “tailleur su misura”. Duane - che gestisce un podcast chiamato Soul Anarchist podcast - ha condiviso un post dove si identifica come eterosessuale. «Sono un tipo normale che adora le moto, le donne e il rock ‘n roll .... a cui piacciono anche calze e tacchi di tanto in tanto», ha aggiunto.

Ha anche fornito informazioni su come ha ottenuto gambe incredibili, spiegando che sale “due scale alla volta in ogni occasione”. Ha raccontato che era volato in Florida per trascorrere 10 giorni lì per lavoro. E ha aggiunto che il video è stato girato due settimane fa, e ha fatto il giro su tutte le popolari piattaforme social.

In un post su Instagram del video, Duane ha spiegato in un commento “Vestiti con stile... compagni Anarchici dell’Anima, non sai mai chi sta guardando”.

