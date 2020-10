“VI CHIEDO SCUSA PER CIÒ CHE HA FATTO ANTONIO” – LA MADRE DI DE MARCO SCRIVE UNA LETTERA ALLE FAMIGLIE DI ELEONORA MANTA E DANIELE DE SANTIS, BRUTALMENTE ASSASSINATI DAL FIGLIO A LECCE: “SOLO ORA CHE ANCHE IO, SIA PURE IN MANIERA DIFFERENTE, PROVO LA STESSA SOFFERENZA, POSSO ESSERE DAVVERO CONSAPEVOLE DEL VOSTRO DOLORE E CONDIVIDERLO” - NEI PROSSIMI GIORNI LA DIFESA POTREBBE CHIEDERE DI SOTTOPORRE IL RAGAZZO A UNA PERIZIA PSICHIATRICA

La madre di Antonio De Marco, il giovane studente di infermieristica che ha ucciso con 60 coltellate Eleonora Manta e Daniele De Santis, a Lecce, prende carta e penna e rompe il silenzio. «Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio, anche se mi rendo conto di come sia davvero poca cosa rispetto alla terribile ferita che vi è stata inflitta», scrive Rosalba Cavalera in una lettera indirizzata ai genitori della coppia uccisa il 21 settembre in un appartamento di via Montello.

«C' è sicuramente una ragione se il legame tra madre e figlio non si spezza mai. Forse per i nove mesi durante i quali te lo senti dentro, o per quel cordone che ancora lo lega a te quando viene alla luce, oppure per quel dolore forte e intenso, che soffri nel metterlo al mondo. Un dolore che non dimentichi e che a volte ritorna», aggiunge, pensando a quel figlio che ora si trova in carcere.

Ma il pensiero è fisso ai familiari delle giovani vittime: il dolore «è certamente ritornato in Voi, mille e mille volte più forte e più atroce, così come si è ripresentato in me, anche se in misura non paragonabile con il Vostro, quando ho appreso che era stato mio figlio a strappare anche i Vostri cuori». La donna si scusa, di nuovo.

Questa volta per «la presunzione, perché quando ho appreso del Vostro dramma, e ancora non sapevo che era stato causato da mio figlio, ho creduto di poter comprendere il Vostro dolore di madri, ma non era così. Solo ora che anche io, sia pure in maniera differente, provo la stessa sofferenza, posso essere davvero consapevole del Vostro dolore e condividerlo». La lettera termina con una preghiera per Eleonora e Daniele.

RICORDI PARZIALI Intanto agli atti manca ancora il movente di un omicidio così efferato. De Marco ha confessato di avere ucciso la coppia, ma dice di avere dei ricordi parziali. «È confuso. Stiamo cercando di aiutarlo a fare chiarezza, per colmare quei non ricordo relativi anche alla fase preparatoria dell' omicidio», ha dichiarato l' avvocato Andrea Starace, che insieme al collega Giovanni Bellisario assiste il killer e che questa mattina ha incontrato il ventunenne nel carcere di Lecce.

De Marco si trova attualmente da solo in cella e ha a disposizione dei libri, tra cui uno di preghiere. Nei prossimi giorni la difesa potrebbe chiedere di sottoporre il ragazzo a una perizia psichiatrica: «Stiamo ancora facendo le nostre valutazioni, ma è altamente probabile che la chiederemo.

La decisione arriverà in settimana», dice il legale.

