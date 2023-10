8 ott 2023 09:50

“VI PREGO, NON UCCIDETEMI” - LE IMMAGINI CHOC DI UNA RAGAZZA CHE VIENE PORTATA VIA DAI TERRORISTI DI HAMAS A BORDO DI UNA MOTO: IL FIDANZATO, ANCHE LUI PRESO IN OSTAGGIO, GUARDA IMPOTENTE LA COMPAGNA IN LACRIME - I DUE, COME TANTI RAGAZZI, ERANO NEL DESERTO PER FESTEGGIARE IL SUKKOT, LA FESTA DEI TABERNACOLI, QUANDO SONO STATI SORPRESI DAI MILIZIANI CHE HANNO INIZIATO A SPARARE: ALCUNI SI SONO FINTI MORTI E SI SONO SALVATI, ALTRI SONO STATI PORTATI ALLA STRISCIA DI GAZA E SONO IN OSTAGGIO... VIDEO