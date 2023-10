“VI SIETE ACCONTENTATI CHE FALCONE SIA STATO UCCISO PER 15 ERGASTOLI AL MAXI PROCESSO” – MATTEO MESSINA DENARO, NELL’ULTIMO INTERROGATORIO DAVANTI AI PM, DEL 7 LUGLIO, HA RISPOSTO ALLE DOMANDE PROVANDO A DEPISTARE E AVVELENARE LE ACQUE: “LA STRAGE FALCONE È LA COSA PIÙ IMPORTANTE. TUTTO DA LÀ PARTE. TUTTI QUESTI, CHIAMIAMOLI PENTITI, CHE HANNO DETTO, SÌ, QUALCHE PEZZO DI VERITÀ, E HANNO FATTO FARE DEI PROCESSI, VA BENE, MA OGNUNO HA PORTATO ACQUA AL PROPRIO MULINO. MA CI SONO COSE A CUI NESSUNO È MAI ARRIVATO…”. IL RESTO, SE L’È PORTATO NELLA TOMBA

Estratto dell’articolo di Lirio Abbate per “la Repubblica”

matteo messina denaro

La morte di Matteo Messina Denaro non cancella ciò che ha fatto nel passato e soprattutto quello che ha detto negli ultimi mesi di vita, in particolare nell’ultimo interrogatorio del 7 luglio. È rimasto davanti ai pm di Palermo per quasi quattro ore, ha instillato dubbi e lanciato messaggi depistanti. Ha risposto alle domande […]. Ha provato a farli sbandare, ma senza successo, sostenendo che, secondo il suo punto di vista, la magistratura, in passato, ha affrontato inchieste come quelle sulle stragi, senza però arrivare alle vere motivazioni.

E qui Messina Denaro sparge veleno. Due mesi prima di morire u Siccu ha messo a verbale che secondo lui gli inquirenti non hanno capito la vera origine della strage di Capaci, da cui, secondo il boss, parte la strategia terroristica mafiosa. O ancora peggio, e qui arriva altro veleno, si sono accontentati di quello che avevano, che per lui non corrisponde alla realtà.

matteo messina denaro

Insomma, il boss non ha accettato di collaborare con i pm, non ha voluto chiarire le proprie posizioni, pur ammettendo per la prima volta di essere un mafioso, ma ci tiene a prendere le distanze da altri accusati di mafia. Esclude che Falcone sia stato ucciso per le condanne del maxi processo. Incalzato dai pm, il boss dice: «Voi magistrati vi siete accontentati che il giudice Falcone sia stato ucciso perché ha fatto dare 15 ergastoli al maxi processo?».

Paolo Guido lo riprende: «Perché fa riferimento proprio alla strage Falcone?». «Perché penso sia la cosa più importante, da dove nasce… quantomeno da dove nasce tutto» risponde u Siccu. «Tutto cosa?» chiede Guido, e lui: «Le stragi, l’input», e il boss sottolinea che fa riferimento proprio a Capaci e via d’Amelio e agli altri attentati del 1993. È un depistaggio?

giovanni falcone

«Sì, sì, questa strage (Falcone, ndr)…, tutto da là parte» afferma Messina Denaro: «Faccio un altro esempio: dopo non so quanti anni, avete scoperto che non c’entrava niente Scarantino (il falso pentito della strage di via d’Amelio, ndr) […] … Ora la mia domanda è, me la pongo, diciamo, da scemo: perché vi siete fermati a La Barbera (Arnaldo La Barbera, il dirigente della polizia che ha indagato sulle stragi sospettato di aver contribuito al depistaggio, ndr)? Perché La Barbera era all’apice di qualcosa... ha capito cosa… il contesto?».

Il boss ipotizza: «E se La Barbera fosse ancora vivo, ci sareste arrivati o vi sareste fermati un gradino prima di La Barbera?». Il capomafia crea ombre sul modo di indagare. […]

giovanni falcone paolo borsellino

I pm gli fanno presente che lui le risposte a queste domande le conosce e vorrebbero che ne parlasse a verbale. «Ma se ce le ho io, perché non le deve avere lei? Io che sono, più intelligente?» svia il boss, e Guido lo riporta sui binari dell’interrogatorio: «Perché secondo la nostra ricostruzione e quello che dicono le sentenze, lei è stato uno dei protagonisti di tutta questa storia».

U Siccu a questo punto riversa la responsabilità sul padre Francesco Messina Denaro che era il capomafia di Trapani e vecchio amico di Riina e attacca le ricostruzioni giudiziarie in cui viene affermato che lui gli è subentrato nella commissione di Cosa nostra mentre il vecchio padrino era vivo.

«Una cosa che non ho mai sopportato è pensare che mio padre è stato descritto come il cameriere di qualcuno (dei corleonesi, ndr). E quindi mio padre cosa era il cameriere di queste persone o il mio cameriere? Mio padre era mio padre, fino a quando fu vivo, su questo non c’è ombra di dubbio» e aggiunge: «A un tratto con mio padre vivo, io rischio, comando tutto e lui mi diventa il cameriere della consorteria?».

MATTEO MESSINA DENARO

[…] «Ascolti, dottore Guido, e veda che quello che sto dicendo è verità... tutti questi, chiamiamoli pentiti, che hanno detto, sì, qualche pezzo di verità, e hanno fatto fare dei processi, va bene, ma ognuno ha portato acqua al proprio mulino.

E per farlo dicono cose che possono essere reali e coincidere con quello che cercate voi o con quello che interessa a voi, ben venga, giusto? Ma ci sono cose, però, che, per esempio, nessuno è mai arrivato, perché a me sembra un poco riduttivo dire che a Falcone lo hanno ucciso per la sentenza del maxi processo. Se poi voi siete contenti di ciò, ben venga, sono fatti vostri, ma la base di partenza non è questa... parlo di grandi cambiamenti». E queste sue versioni sono finite con lui nella tomba.

riina messina denaro giovanni falcone i manifesti funebri per matteo messina denaro a orgosolo in sardegna matteo messina denaro con montone LE DONNE DI MATTEO MESSINA DENARO