Estratto dell’articolo di Francesco Merlo per “la Repubblica”

il ritrovamento del viagra in casa di Matteo Messina Denaro ha come “alleggerito” sia la biografia nera del feroce criminale e sia lo stupore per il suo arresto “gentile”.

L'idea prevalente è che il viagra abbia rovinato la reputazione dell’ammazzacristiani perché aggredisce il mito della virilità del siciliano: “non ce la faceva, altro che Diabolik”. L’ipersessualità, che è una vecchia categoria dello spirito italiano, alimenta pure le barzellette sulle generalità del siciliano che dopo nome, cognome, luogo e data di nascita, alla domanda “sesso?” non risponde “maschile”, ma “enorme”.

Trattandosi di un luogo comune, per giunta pittoresco, non è facile smontare questa sciocchezza, che è coltivata dagli stessi siciliani, come una specialità antropologica, sintetizzata nella parola “minchia”, una separatezza che ci renderebbe uguali, noi siciliani nel mondo, ma diversi da tutti gli altri abitanti della terra. In questo codice della minchia una finestra chiusa in Sicilia significhi paura, un uomo che ride è Liolà, i cittadini che si fanno i fatti propri sono omertosi, e una donna vestita di nero non lancia un segnale sexy come a Parigi ma è lutto e delitto.

Nulla di tutto questo è vero. Neppure che il pranzo è una mangiata, che la salsa e il mare siciliani sono i megghiu do munnu, un amico è un complice, un amore è tragedia, un bacio è tradimento, uno sguardo è un ingravidamento e il sesso è, appunto, enorme.

Sono omaggi a Vitaliano Brancati e si capisce che anche il viagra in casa di Messina Denaro sembri un romanzo postumo sull’impotenza nascosta del boss: “Matteo il caldo”. Perciò si ridacchia pensando al “gallo” di Castelvetrano costretto a surrogare la mascolinità e a usare la pillola per caricare la lupara.

